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柯文哲主動遞橄欖枝 立院藍白合有譜

聯合報／ 記者歐陽良盈張睿廷鄭媁／台北報導
民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照

立法院開議在即，藍白在新會期是否攜手合作，備受矚目。民眾黨主席柯文哲昨天表示，民眾黨團晨會中有討論，決議拜訪國民黨團，會請雙方黨團主任協商下周方便互相拜訪的時間地點。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，樂觀其成。

民眾黨團總召黃國昌表示，黨團會議決議請黨團主任聯繫國民黨團，看國民黨團三長或哪些委員有興趣參加，民眾黨團過去國民黨團，或國民黨團過來民眾黨團都可以，大家方便、和諧、能夠好好促進推動法案是最重要的事。

黃國昌表示，不管是國會改革司法改革議題，國民黨立委最近都有積極表態，這些民進黨承諾卻跳票的法案，在野黨如果趕快合作回應社會需求，絕對是好事，民眾黨團拜會國民黨團就是希望重要改革法案能攜手合作，共同努力推進。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，各黨團在立法院共事，將來法案要連署必須爭取大家支持，保持良好互動是民眾黨團立場，大家都是老朋友，認識很多年，不用擔心，只是時間要再約；國家要往前走，各黨必須一起努力，讓有利於人民的法案趕快通過。

洪孟楷表示，目前沒有收到相關通知，但歡迎各黨團一同合作；國民黨團沒有接到相關資訊，如果真有此事，是樂觀其成的，歡迎各黨團合作與交流，為國人爭取最大福祉與表達主流民意。

另外，國民黨台北市黨部昨舉辦新春團拜。對於二○二六年台北市長選舉，藍白有無合作可能，黨部主委黃呂錦茹表示，藍白合不合是一回事，最重要的是自己要努力，二○二四年總統選舉，國民黨希望跟民眾黨合，但那種盼望、期待是不可靠的，到最後還是要走自己的路。

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