新聞幕後／傅崐萁秀戰力衝過頭 吃了軟釘子

為了立法院要不要開臨時會，藍綠黨團針鋒相對，國民黨團總召傅崐萁拋出召開臨時會的主張，立法院內幕僚私下議論此提案不僅於法無據，一旦通過，等同推翻朝野協商廿日開議的協議。民進黨團總召柯建銘也語帶譏諷表示，「能不能開臨時會，去問立法院秘書長周萬來就知道了」。也有立法院議事人員私下直呼「太亂來！」開議日已定，豈能說撕毀就撕毀？

立法院尚未開議，藍綠白黨鞭先過招。傅崐萁當選國民黨團總召時，柯建銘就預告，傅崐萁既然已經是國民黨總召，當然是恭喜他，未來大家要相遇、馬上就會遇到，立法院的議題太多了，都是千變萬化，講大話沒有用。

傅崐萁初任國民黨團總召，力求表現，對食安議題為民把關，本是盡在野黨監督之責，但臨時會的提案未考量現實，提出時機又在朝野協商決定開議日之後，更顯突兀，初起步就栽了跟頭，讓柯建銘一語成讖，還反譏傅不懂議事規則。

早在傅崐萁拋出召開臨時會的主張後，就有議事人員私下直呼「太亂來了」，先不說立法院法定集會二月開始，立委二月一日皆已報到，此時召開臨時會於法無據，再者，韓國瑜二月五日才召集朝野協商達成二月廿日開議的協商共識，怎能說撕毀就撕毀？

據了解，立法院長韓國瑜也是考量常會期間召開臨時會依法無據，且廿日開議日沒有可能再回頭，才會給傅崐萁一個軟釘子。昨發出下周一召集協商的通知，至少在廿日前讓朝野再重新思考，開議後何時邀請陳揆到立院做食安專報。而柯建銘話說的嗆，但也釋出善意表明廿日開議當天可邀請陳揆進行食安專案報告，為傅崐萁造了一個台階。

立院人士評估，由於民進黨已經表明廿日可先邀陳揆做食安專報，民眾黨也希望朝野和諧，不堅持非要開臨時會，傅崐萁也鬆口會「尊重立法院長韓國瑜召開的朝野協商」，因此，朝野三黨團下周一很可能達成廿日邀陳揆先做食安專報的共識；一方面符合傅崐萁主張陳揆應先專報再施政報告的訴求，也不致亂了朝野原本的共識，會是較為折衷可行的做法。