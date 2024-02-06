喬立院龍頭「電話門」爭議 白對綠提民事求償100萬元

立法院正副院長選舉落幕，事後爆出喬龍頭的「電話門」爭議，民眾黨昨天對民進黨提出民事訴訟。民眾黨立委黃珊珊表示，民進黨明知事實不是如此，還放任發言人扭曲造謠，而包括報導不實的媒體，民眾黨也會一併提告。

對於民進黨發言人吳崢指民眾黨主席柯文哲主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立昨赴台北地方法院提民事訴訟，要求民進黨、吳崢連帶賠償一百萬元，刪臉書文章。民眾黨一併提告三立新聞及高姓記者、ETtoday及陶姓記者，各連帶求償一百萬元，並下架新聞報導。吳崢昨天回應表示，他樂意到法院再報告一次事實。

民眾黨提告主張，吳崢二月一日在臉書發文指「柯文哲主席主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選」，損害民眾黨和柯文哲的名譽。

三立新聞網高姓記者同日發布新聞指「民眾黨主席柯文哲透過關係致電民進黨高層，遊說院長投票支持黃珊珊」；ETtoday陶姓記者也寫報導指出，「柯文哲透過關係致電給綠營高層遊說，但民進黨考量兩個原因拒絕，第一是民眾黨過去信譽不良」等語，誤導社會大眾，損害名譽。

至於門諾基金會前董事長陳永興日前證實柯文哲致電詢問「喬院長」的可能性，為何不是民眾黨的提告對象？許甫表示，因陳永興已公開清楚陳述自身經歷的過程，因此並未提告。

此外，媒體人黃揚明日前稱「民進黨開出八位數字利益爭龍頭」，民進黨提告追究法律責任。黃揚明昨晚透過臉書回應，絕非「未盡合理查證義務」，相關佐證會在法庭上提出。