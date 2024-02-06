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新國會臉譜／資訊戰專家 沈伯洋優先推反滲透法案

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導

沈伯洋小檔案 製表／劉懿萱
沈伯洋小檔案 製表／劉懿萱
台北大學副教授沈伯洋鑽研中國認知作戰、假消息領域，在媒體、社群有高聲量，被列入民進黨不分區第三名，成為新科立委，將優先推動反中國滲透相關法案。

沈伯洋表示，從小常跟爸媽常跑造勢場合，對參與政治不陌生，曾擔任洪仲丘事件義務律師，長期在台灣人權促進會服務，關注司改、人權議題，幫助受中國迫害的異議人士、救援政治犯等。

他觀察侯友宜參選新北市長時，網路聲量在短短1、2個月飆高，引起他的好奇，進而大量閱讀輿論戰文獻，陸續創辦關注認知作戰的台灣民主實驗室、提高民防意識的黑熊學院。

多了立委身分後，沈主持的台灣民主實驗室、黑熊學院已找人接手，台北大學犯防所的課不會中斷，一周仍要回學校上兩門課，教學、研究與立委工作並行。

外界預期沈有機會進入外交國防委員會，他說，假消息、輿論戰及認知作戰，分散在內政、交通及外交國防委員會，涵蓋NCC、國防部、國安局、數發部、內政部業務範疇，因為具備法律專業，進司法委員會也沒問題，「哪裡缺人就去哪裡。」

新國會2月1日報到，不少委員辦公室正如火如荼裝潢，沈伯洋承接同黨立委范雲辦公室，不打算大改格局，他將筆電、公仔等私人用品安頓好就開始上工，桌面最搶眼的擺設是行政院長陳建仁祝賀紅榜，寫上「民之喉舌」。

談起學術領域、關注的法案，沈伯洋目光炯炯有神，一提起家人，眼神變得溫柔。沈與律師妻子育有一女，女兒3歲，他不諱言，女兒是收養而來，收養前沒有設定太多條件，因為緣分而成為一家人。

沈伯洋說，女兒正處於很黏人階段，他很珍惜和妻女相處的時光，妻子擔心他當立委後忙上加忙，陪伴孩子時間變少，他無奈地笑說「確實很難平衡啊！」

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