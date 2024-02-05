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四叉貓踢爆「老家違建拆除有貓膩」 黃國昌回嗆：到底有什麼問題

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委黃國昌新北市汐止透天厝住家，遭國有財產署認定侵占國有地，而知名網紅「四叉貓」劉宇也爆負責拆除黃國昌違建的公司地址，與他板橋服務處地址一致。對此，黃國昌今（5）日上午也回應：「我老婆的房子、她爸的公司，登記在我老婆的房子，這到底有什麼問題？」

四叉貓今凌晨在臉書發布對黃國昌違建案的疑慮，他表示根據官網查詢，黃國昌老家的拆除執照號碼是「112汐拆字第133號」，可以查到是由「恆合營造有限公司」負責拆除，不過這間公司的地址位在「新北市板橋區雙十路1段6號」，與「黃國昌板橋服務處」地址一致。

對此，黃國昌上午出席立法院民眾黨團記者會時回應，板橋服務處的房子是他老婆的，之前當立委就申報過了，早就是公開的資訊，「我老婆的房子、她爸的公司，登記在我老婆的房子，這到底有什麼問題？」

另外針對違建拆除的進度，黃國昌也說最近有問關於廢棄物的清運計畫，新北市環保局最近過了，接下來會如期提出拆遷計畫。他強調，大家不用急，自己絕對說到做到，不會像總統當選人賴清德一樣賴著不拆，「你公益信託的進度到哪，是不是也要跟台灣社會報告？」

四叉貓 賴清德 違建 黃國昌

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