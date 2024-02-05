喜歡韓國瑜又怎樣？ 館長直播嗆酸民：看他當院長，爽！

國民黨韓國瑜睽違20多年重回立法院，於2月1日正式就任立法院長一職。立院龍頭爭霸戰引發各界關注，其中不乏時常針砭時事的YouTuber「館長」陳之漢，不過卻有網友質疑，他先前還在大罵韓國瑜，怎麼韓國瑜當院長後又開始支持了？對此，館長開直播回嗆，「不能喜歡韓國瑜喔？看他當院長，爽！」

1日立院龍頭之戰結束後，有網友在館長的直播中留言，「以前罵韓國瑜啥樣子，現在他當院長了，風向變了馬上又喜歡了？」對此館長表示，「怎樣？我不能喜歡韓國瑜？我就喜歡，怎樣？我就看他當院長，我爽！」他認為，「我今天看韓國瑜不錯啊，我看到他很爽啊，莫名其妙，我不能喜歡嗎？」

館長解釋，人都是如此，以前不喜歡不代表現在不能喜歡，「我以前也很喜歡民進黨啊，現在不喜歡」。館長透露，之前直播間也有很多人討厭他，現在卻成為他的粉絲；他也指出，過去立委黃國昌也經常批鬥韓國瑜，然而現在卻能與韓國瑜擁抱，他認為個人恩怨應該放一邊，共同商討國家大事，以推動法案並爭取民眾支持。

而針對韓國瑜當選院長後在採訪中提到，「將會盡量維護小黨利益，盼以人民利益為福祉」，館長也稱讚，「不得不說，他這次真的很帥！」館長進一步表示，民進黨這次沒那麼好做，未來舉債特別預算必須經過立院同意，並揚言總統賴清德將會變成「邊緣人」。

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