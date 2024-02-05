新聞眼／白營爭議多 新國會競合添可能性
新國會呈現「兩大一小」局面，但只有八席「關鍵少數」的民眾黨，選後至今話題未曾歇息。從選後立刻拋出四大國會改革，要求藍綠答題；接著又讓藍綠正副院長被提名人登門拜會，猶如「面試」；最後則在壓線時間公布自提院長人選，選舉過程中又對副院長支持對象神秘兮兮，結果卻自搞三黨唯一票沾印泥、疑似「跑票」的烏龍。
沒想到，國會龍頭戰方落幕，綠白「電話門」又將雙方互探虛實的惡鬥，推向另一波高潮。儘管白營痛批綠營以慣用的「媒體一條龍」技倆帶風向，但民眾黨是繼去年十一月藍白合作破局後，再度在政治誠信被打問號。藍委昨也心有餘悸稱，未來與民眾黨合作一定要公開透明，否則「會受傷」。
民眾黨在這次大選中確定「第三勢力」地位，卻也隨著爭議事件愈多，讓藍綠兩大黨都戒慎恐懼起來。雖說藍白聯手可望制衡中央執政的民進黨，但以立院開議日為例，民眾黨立委黃國昌主張盡早開議原本無可厚非，但陳義過高，反被藍綠同酸「假道學、炒聲量」。過激的民眾黨，竟然促成藍綠合作，這恐怕是白營始料未及吧。
立法院長韓國瑜今天「上工」，民進黨團總召柯建銘昨晚兩度發文，憶起與韓「老同事」情分，讓目前朝野氛圍更顯微妙。新國會、新戰場，三黨如何競爭與合作，也有新局。
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