聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／白營爭議多 新國會競合添可能性

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名

新國會呈現「兩大一小」局面，但只有八席「關鍵少數」的民眾黨，選後至今話題未曾歇息。從選後立刻拋出四大國會改革，要求藍綠答題；接著又讓藍綠正副院長被提名人登門拜會，猶如「面試」；最後則在壓線時間公布自提院長人選，選舉過程中又對副院長支持對象神秘兮兮，結果卻自搞三黨唯一票沾印泥、疑似「跑票」的烏龍。

沒想到，國會龍頭戰方落幕，綠白「電話門」又將雙方互探虛實的惡鬥，推向另一波高潮。儘管白營痛批綠營以慣用的「媒體一條龍」技倆帶風向，但民眾黨是繼去年十一月藍白合作破局後，再度在政治誠信被打問號。藍委昨也心有餘悸稱，未來與民眾黨合作一定要公開透明，否則「會受傷」。

民眾黨在這次大選中確定「第三勢力」地位，卻也隨著爭議事件愈多，讓藍綠兩大黨都戒慎恐懼起來。雖說藍白聯手可望制衡中央執政的民進黨，但以立院開議日為例，民眾黨立委黃國昌主張盡早開議原本無可厚非，但陳義過高，反被藍綠同酸「假道學、炒聲量」。過激的民眾黨，竟然促成藍綠合作，這恐怕是白營始料未及吧。

立法院長韓國瑜今天「上工」，民進黨團總召柯建銘昨晚兩度發文，憶起與韓「老同事」情分，讓目前朝野氛圍更顯微妙。新國會、新戰場，三黨如何競爭與合作，也有新局。

國會改革 柯建銘 民眾黨 民進黨 立法院 藍白合 韓國瑜 黃國昌

延伸閱讀

【即時短評】韓院長上工 新國會、新戰場、新競合

新閣揆條件 學者：能協調、藍白可接受

黑韓產業鏈啟動 江啟臣幕僚：疑綠營為此事做準備…

傅崐萁提成立國會特偵組 民進黨團：新國會不應為所欲為

相關新聞

韓國瑜今主持首場朝野協商 討論新會期開議日

立法院長韓國瑜今天將主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。民眾黨立院黨團總召黃國昌主張開議日盡早，他原本建議明天開...

召委選舉 藍傾向不禮讓白

立法院開議後將面臨常設委員會召委選舉，民眾黨團表明不會主動協商召委，民進黨團則還在調查立委意向。有國民黨立委表示，國民黨...

新聞眼／白營爭議多 新國會競合添可能性

立法院正副院長選舉落幕後，隨之爆出綠白喬龍頭的「電話門」風波，並上演「閣揆之爭」陰謀論。立法院新會期尚未開議，各政黨之間...

電話門延燒…卓榮泰提3模式 黃國昌批說謊

立院正副院長選舉綠白「電話門」事件延燒，民眾黨立委黃國昌昨直言民進黨前主席卓榮泰「說謊欸」，明明是藍綠主動接觸，話卻被倒...

傅崐萁提國會特偵組 綠批私設刑堂

新國會報到，國民黨立法院黨團總召傅崐萁喊出成立「國會特偵組」，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天批評，傅崐萁想當「立法院習...

【即時短評】韓院長今天上工 新國會、新戰場、新競合

立法院正副院長選舉落幕後，隨之爆出綠白喬龍頭的「電話門」風波，並上演「閣揆之爭」陰謀論。立法院新會期尚未開議，各政黨之間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。