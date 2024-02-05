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傅崐萁提國會特偵組 綠批私設刑堂

聯合報／ 記者張睿廷林銘翰／台北報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者余承翰／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者余承翰／攝影

新國會報到，國民黨立法院@=黨團總召傅崐萁喊出成立「國會特偵組」，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天批評，傅崐萁想當「立法院習近平」，欲私設刑堂。國民黨團書記長洪孟楷呼籲，民進黨團別再當政府應聲蟲，過去行政權獨大，立法院權力遭剝奪，國民黨團本屆將提優先法案，把權力、國家還給人民。

民眾黨團總召黃國昌表示，有關傅崐萁所謂的「國會特偵組」，目前概念與具體內容都不明，因此無從評論。

吳思瑤表示，傅崐萁上任國民黨團總召沒幾天，屁股都還沒坐熱，現在就忘了是誰，新國會應當是為所當為，而不是為所欲為，難道是過去「花蓮王」當久了，現在想要當立法院的習近平？先是把官員比喻為家禽家畜，現在還要讓民進黨找不到官員，「你們要推動藐視國會罪，那是不是先推動『藐視官員罪』？」

吳思瑤認為，傅崐萁要在國會設立特偵組，就是在立法院設立小東廠，未來可以私設刑堂，不聽話的官員就入人於罪，這是何等的反民主、無限擴大自己的權力；況且，要在國會推動聽證權，涉及修憲的層次，不是傅崐萁一人說了算，也不是國民黨一黨說了算。

洪孟楷表示，不管是聽證權、還是國會調查權，皆是要做到立法院與行政院的平衡。

洪孟楷說，過去行政權獨大，立法院權力遭剝奪，失去監督、制衡的能力；國民黨團此次會提出優先法案，讓人民的聲音被聽見，這麼做是把權力還給人民、把國家還給人民。

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