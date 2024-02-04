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罷「韓」再起？學者分析3原因 韓國瑜近一周聲量高點揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／韓國瑜@=/a>

文／陳宣懿

國民黨立委韓國瑜、江啟臣昨（1）日當選本屆立法院正副院長，然而投票過程中出現插曲，民眾黨立委陳昭姿投票時因手指沾有印泥污染選票，被認定為廢票。民眾黨團今天（2）日指出，陳昭姿雖是因不慎手沾印泥而污染選票，但秉持民眾黨紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由立委吳春城接任。對於「罷免立法院長」登上Google熱搜，新北市長侯友宜並未作出評論，僅表示昨日與韓國瑜通電話，恭喜他當選。

立法院長罷免話題登熱搜原因？劉嘉薇：過去罷韓的延續

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/26~2024/02/01）統計調查，立法院長韓國瑜近一週聲量最高點出現在2月1日，共11萬6,324 筆聲量。韓國瑜當選立法院長，引起網友熱議，「立法院長可以罷免嗎？」、「眾望所歸」。對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，因為綠白選民的不滿，加上過去罷韓的延續、對韓國瑜草包的印象，所以網路上才會出現罷免立法院長的討論。但我國法律並不能罷免不分區立委，僅能以改選更換立法院長。劉嘉薇表示，根據立委互選院長副院長辦法，改選需要超過全體立委的1/3提議，並且需要得到出席委員2/3以上的通過。

韓國瑜爭立院龍頭抱黃國昌衝高聲量　網友：畫面太美

另一個聲量高峰出現在1月29日，共2萬8,502 筆聲量。當天韓國瑜為了爭取立法院長拜會黃國昌，昔日冤家熱情擁抱。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，兩人抱在一起，那一幕千古傳奇。有網友也表示，「這畫面太美」；但也有人認為，「時力那些前同志應該想笑」、「沒有立場，黨意立委」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月26日至2024年02月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『韓國瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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