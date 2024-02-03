藍營送韓國瑜坐立院龍頭寶座關鍵內幕 郭正亮：要歸功傅崐萁

立法院長選舉經過兩輪投票，由國民黨推出的不分區立委韓國瑜@=以54票當選，此次投票國民黨立委採取集體公開亮票的方式，無人跑票。前立委郭正亮認為，國民黨投票過程沒有出現意外，得歸功於國民黨立院黨團總召傅崐萁，傅崐萁具有班長性格，才出現一些程序確保投票順利進行。

郭正亮2日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中提到，國民黨這次立法院長投票「竟然」沒有意外，要歸功傅崐萁，並表示在立法院十年沒有看過國民黨這樣管理委員，「第一個是國民黨立委前一天都住在台北，所以陳玉珍就先上來（台北），避免有人說買不到機票」。

他接著指出「第二個是監票程序有三個動作確保，蓋票的時候，後面有人看、全體拿起來亮票、最後，怕票沾染到所以是整張票投進票匭，沒有折。」

郭正亮表示10點半投票，國民黨11點就投完了「從來沒有這種效率」，也是因為傅崐萁的班長性格才會弄出那些程序，他認為國民黨主席朱立倫不可能遙控，一定是總召做的，直言未來在傅崐萁監軍的情況下，國民黨立委出席率會好很多。

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