「活字典」周萬來 韓國瑜請託接秘書長

針對立法院秘書長人選，韓國瑜表示，「這位秘書長要能超越黨派」，也要能夠調和鼎鼐，處理院務，還要幫助每個立委問政的後勤工作，自己思維要能超越黨派，讓立法院所有委員盡可能一團和氣。

據了解，在王金平等多方推薦下，韓國瑜決定邀請周萬來出任立院秘書長。過去立院秘書長多由卸任立委出任，不過周萬來獲得韓青睞的關鍵原因，除了周符合韓開出的超越黨派條件，國會三黨不過半，未來朝野攻防勢必激烈，更需要一位最熟悉國會議事的能手襄助，而周萬來過去在立法院，正是朝野公認的國會活字典。

周萬來七十二歲，公職生涯大多在立法院任職，歷經議事組科長及主任、議事處處長、顧問及副秘書長等職務，嫻熟立法院議事運作及相關法規。二○一四年，前總統馬英九提名周萬來擔任考試委員，周才離開他服務了三十多年的立法院。

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