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「天天在騙你敢信嗎」 柯建銘酸民眾黨全店都假貨

聯合報／ 記者周佑政歐陽良盈／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨以逛骨董店大酸民眾黨，全店都是假貨。本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘昨以逛骨董店大酸民眾黨，全店都是假貨。本報資料照片

綠營與白營為了民眾黨主席柯文哲是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，民進黨團總召柯建銘昨天表示，「政治沒有人會公演自殺式的神風特攻隊」，柯建銘也暗諷白營，「有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎？」

柯建銘表示，他知道很多人無法接受韓國瑜當院長，呼籲民進黨兩害相權取其輕，不如灌票給柯文哲帶風向的民眾黨立委黃珊珊，換得副院長選舉。但這只是政治光譜從九二共識置換到兩岸一家親，男女之別而已，都有相同的背後靈。他說，最嚴重的是，當第一輪民進黨投給連民眾黨立委陳昭姿委員都不投的黃珊珊，副院長選舉又被騙落空，「這是完美設局」。假如民進黨白痴式的灌票給連陳昭姿都不投的黃珊珊，全黨就滅頂了，下課了。

柯建銘說，政治貴在危機判斷與處理，不要被柯文哲、民眾黨立委黃國昌之流帶風向洗走、置換概念。藍白不管誰當院長，只有兩害，無孰輕孰重，「請了解我們處境下的決策與判斷」。

柯建銘也說，自從一月十五日黃國昌、柯文哲合演世紀大騙局，聲炫十足，攪動社會，創造大聲量、戲劇性高張力，一看就知必有詐，他當然看穿也說穿，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。

柯建銘也以逛骨董店為例大酸民眾黨，他說，看到一兩件顯然是贋品，行家絕對不會出手買任何一件，何況全店都是假貨。同理，為什麼有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎？

外傳民進黨投票前已經放棄游錫堃競選連任，民進黨立委林俊憲強調，黨團從來沒說過要放棄游錫堃，民眾黨這樣說是因為韓國瑜當選，要給社會一個交代。

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