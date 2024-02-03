聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院副院長易位 盧秀燕：都台中人

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中市長盧秀燕。圖／市府提供
台中市長盧秀燕。圖／市府提供

立法院副院長換人做，原本是海線立委蔡其昌，現在變成山城立委江啟臣，蔡其昌在臉書發文「蔡立委報到」，江啟臣也以中英文在臉書說「讓多元民主被世界看見」。立院副院長從「海線」換成「山城」，台中市長盧秀燕昨表示，不管是誰都是台中市的立委，一定會帶動台中建設與發展。

民眾黨蔡壁如參選立委落敗後，已表態留在台中耕耘。外傳台中市長盧秀燕將延攬蔡壁如擔任顧問，蔡壁如昨對記者說，「我的未來，年後再說」。中市府表示，若有人事調整會正式公告，無需針對個別人事揣測。

立法院副院長換人作，引發台中政壇議論。盧秀燕昨主持外埔區首間公托落成，點名感謝藍綠民代支持，她感謝「其昌委員」爭取預算，蔡其昌昨未到場，僅派代表出席。

盧秀燕說，很高興副院長都是台中人，過去蔡其昌副院長，對台中貢獻也很大，江啟臣副院長接棒，他是很有經驗的立委，相信會非常照顧台中，只要是台中人都歡迎。

蔡其昌卸下副院長職務，他在臉書發文「蔡立委報到」，過去推動國會改革，為海線爭取建設，未來不分黨派，推動法案與為人民謀福祉。江啟臣臉書發文說，感謝鄉親讓他連任，才有機會榮任立法院副院長，要讓多元民主讓世界看見。

政壇傳出盧秀燕有意延攬蔡壁如擔任市府顧問，蔡壁如昨表示，選後與盧市長吃便當，長談選戰心路歷程，對於顧問職，她直言「沒有和市長說這麼多」，「我的未來，年後再說」，目前「先整理競選總部，再找工作」，籲外界不要過多揣測。

中市府表示，因應市政需求，定期人事整體調整，若有人事調整會正式發布，無需針對個別人事揣測。

國會改革 江啟臣 盧秀燕 蔡其昌 蔡壁如

延伸閱讀

影／盧秀燕清水分局慰問波麗士 自曝身為長媳、大嫂「也要準備一桌」

進軍盧團隊？曝與盧秀燕便當晤談 蔡壁如：先整理競選總部

影／外埔首間公托落成 綠營民代未到場 盧秀燕致詞感謝「其昌委員」

江啟臣：將拜會盧秀燕 討論中央地方合作

相關新聞

被爆致電綠醫界大老支持黃珊珊 柯文哲還原事發經過

民眾黨主席柯文哲今晚在臉書表示，立法院長選舉前，藍、綠都有許多人居間穿梭，希望爭取 民眾黨團的支持。感謝陳永興醫師及一些...

黃珊珊不忍了！千字文嗆民進黨輸了怪別人、沒用的51席

民眾黨主席柯文哲被爆立法院長投票前夕遊說綠白合，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今晚透過臉書說明原委，指民進黨發言人吳崢故意...

王金平推薦、韓國瑜懇託 周萬來將出任立法院秘書長

立法院長新任院長韓國瑜昨天宣誓就職後，開始緊鑼密鼓徵詢立法院秘書長人選，據了解，韓國瑜昨天傍晚拜訪立法院前院長王金平時，...

民眾黨指有綠營中間人聯繫柯文哲 吳崢：民進黨與黨團不知情

立法院正副院長選舉落幕，綠白陣營為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓。民眾黨指出，有綠營中間人在一月卅一日聯繫民眾黨主...

綠白為「誰先致電」隔空交火…卓榮泰發3點聲明 認見黃珊珊

立院龍頭爭霸戰已落幕，但綠白隔空交火才剛開始，雙方為誰先致電溝通立法院正副院長投票一事互批。民眾黨下午點名，綠營派出2個...

立院副院長易位 盧秀燕：都台中人

立法院副院長換人做，原本是海線立委蔡其昌，現在變成山城立委江啟臣，蔡其昌在臉書發文「蔡立委報到」，江啟臣也以中英文在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。