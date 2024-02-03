立院副院長易位 盧秀燕：都台中人
立法院副院長換人做，原本是海線立委蔡其昌，現在變成山城立委江啟臣，蔡其昌在臉書發文「蔡立委報到」，江啟臣也以中英文在臉書說「讓多元民主被世界看見」。立院副院長從「海線」換成「山城」，台中市長盧秀燕昨表示，不管是誰都是台中市的立委，一定會帶動台中建設與發展。
民眾黨蔡壁如參選立委落敗後，已表態留在台中耕耘。外傳台中市長盧秀燕將延攬蔡壁如擔任顧問，蔡壁如昨對記者說，「我的未來，年後再說」。中市府表示，若有人事調整會正式公告，無需針對個別人事揣測。
立法院副院長換人作，引發台中政壇議論。盧秀燕昨主持外埔區首間公托落成，點名感謝藍綠民代支持，她感謝「其昌委員」爭取預算，蔡其昌昨未到場，僅派代表出席。
盧秀燕說，很高興副院長都是台中人，過去蔡其昌副院長，對台中貢獻也很大，江啟臣副院長接棒，他是很有經驗的立委，相信會非常照顧台中，只要是台中人都歡迎。
蔡其昌卸下副院長職務，他在臉書發文「蔡立委報到」，過去推動國會改革，為海線爭取建設，未來不分黨派，推動法案與為人民謀福祉。江啟臣臉書發文說，感謝鄉親讓他連任，才有機會榮任立法院副院長，要讓多元民主讓世界看見。
政壇傳出盧秀燕有意延攬蔡壁如擔任市府顧問，蔡壁如昨表示，選後與盧市長吃便當，長談選戰心路歷程，對於顧問職，她直言「沒有和市長說這麼多」，「我的未來，年後再說」，目前「先整理競選總部，再找工作」，籲外界不要過多揣測。
中市府表示，因應市政需求，定期人事整體調整，若有人事調整會正式發布，無需針對個別人事揣測。
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