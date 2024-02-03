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新國會臉譜／只站對的立場 黃珊珊首要聚焦財劃法、居住正義

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導

黃珊珊曾任6屆北市議員，被柯文哲延攬為副市長，前年底也參選市長，如今成新科立委，擔任黨團的副總召，又被點名2026年再披戰袍選市長。黃珊珊說，談2026還太早，昨才當立委第二天，「不要問我未來做什麼，就是每天努力、每天努力，才可能有未來」，「累積小勝才會變成大勝」。

黃珊珊說，現在民眾黨團每天七點半開會，接下來要推的法案相當多，下周黨團就會提出十幾個提案修法，包括修預算法、財劃法等，也持續推動稅制改革，針對囤房稅做半套、稅制配套等提出修法版本，包括囤房稅、空屋稅、租屋市場透明化等。

她說，要讓房東願意將房子租給年輕人，給房東更多相關優惠，不至於是因為被懲罰才透明化，租屋市場透明才會真正落實居住正義，而且不會只有囤房稅，她會推出一整套修法，落實居住正義。

黃珊珊也說，選後中央陸續核定多縣市的軌道建設，軌道建設應該是整體國土規畫，「該蓋就蓋，但不該蓋就不該浪費錢蓋」，更非為選票考量。

民眾黨只有8席立委，黃珊珊說，如果兩個黨願意給小黨空間，願意讓出召委，民眾黨會很感謝，但絕不會是小藍或小綠；這次的國會是20多年來第一次三黨不過半，三黨都必須聽人民聲音，民眾黨就是要扮演「中間穩定的力量」。三黨也都必須要聽人民的選擇，否則下次選舉就會見真章。

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