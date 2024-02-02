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朝野氣氛會比2000年更慘烈？ 郭正亮曝「韓國瑜是關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院昨天正副院長選舉，由國民黨立委韓國瑜（左）與江啟臣（右）勝出。記者杜建重／攝影
立法院昨天正副院長選舉，由國民黨立委韓國瑜（左）與江啟臣（右）勝出。記者杜建重／攝影

立法院正副院長選舉昨日落幕，國民黨立委韓國瑜順利當選院長、國民黨立委江啟臣當選副院長。前立委郭正亮1日在《新聞大白話》節目指出，韓國瑜堅守堅持原則，相比前總統陳水扁時期的立法院長王金平，藍綠協商恐怕更困難，朝野的那個對立的氛圍會比2000年慘烈很多。

郭正亮表示，雖然立法院正副院長選舉時，綠白沒有合作，但行政系統就很難說，執政黨可以大量聘用民眾黨的人馬，讓支持民眾黨的小草認為「民進黨有在改喔」，進而考慮下次投給民進黨，他坦言，準總統賴清德一定會這麼做。

郭正亮表示，若是落實憲法，總統手上的行政權可以非常大，例如各種委員會的委員，還有政府外圍的社團法人的董監事、國營事業的轉投資公司等，都是有給職的職位，算一算至少也有五、六千的位子。

郭正亮說，若是執政黨丟出五百個位子給民眾黨，民眾黨肯定無法抗拒，他建議，柯文哲不必幻想「黨對黨的談判」，在陳水扁執政時期，國民黨也堅持要黨對黨的談判，結果執政黨根本不理國民黨，當時的立法院長是王金平，也是陳水扁能順利執政的關鍵。

郭正亮表示，當時陳水扁經常與王金平協商，雙方會直接約時間處理，由於陳水扁是第一位政黨輪替的總統，因此各方對他也比較有敬意，不想把局面打亂。但韓國瑜屬於堅持原則，他可能會「頂住」，不像當年陳水扁、王金平的互動模式。

郭正亮說，陳水扁當年還聘用唐飛擔任行政院長，但賴清德沒有這個肚量，他到現在還在主張「他是今年全世界民主世界第一個選舉，保住的台灣的民主制度」，換言之，他認為如果是柯文哲跟侯友宜如果當選，台灣的民主就完了。

郭正亮表示，賴清德這種想法，不可能穩定兩岸關係，對比2000年，朝野關係一定也會更緊張，彼此對立的氛圍，跟互相要求清算、檢討過去問題的氛圍，都會比2000年要慘烈很多。

王金平 立法院 賴清德 郭正亮 陳水扁 韓國瑜

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