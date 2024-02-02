韓國瑜月薪漲了！媒體人曝真相：立法院長每月領近44萬

國民黨新科立委韓國瑜當選立法院長，不少媒體報導韓國瑜月薪32萬，但媒體人黃揚明指出，今年一月起軍公教調薪4%，政務官待遇也會同步上調，因此今年一月起，立法院長每月薪水36萬838元，每月另有7萬9100元的特別費，共43萬9978元。

依法規定，台灣五院院長待遇一致，立法院長月薪約為34萬6960元，立法院長另有特別費，每月編列7萬9100元；立法院副院長月薪則約為22萬9860元。

不過黃揚明表示，這個數字是錯誤的數據，由於今年一月起軍公教調薪4%，而軍公教每次調薪時政務官待遇也都會往上調，因此今年一月起立法院正副院長、立委月薪也會上漲。

黃揚明指出，調薪後的五院院長（立法、行政、監察、考試、司法院長）每月薪水36萬838元，立法院長每月另有7萬9100元的特別費。

五院副院長（立法、行政、監察、考試、司法副院長）每月薪水23萬9054元，立法院副院長每月另有4萬4200元特別費。

而立委每月薪水21萬2493元，另有1.5個月的年終獎金，因此若要計算年薪，則需乘以13.5個月。

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