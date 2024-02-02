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「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

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「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，由立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。記者杜建重／攝影
國民黨立委韓國瑜（左）當選立法院長，由立法院臨時主席柯建銘（右）頒發當選證書。記者杜建重／攝影

國民黨新科立委韓國瑜當選立法院長，「立法院長罷免」立即登上熱門熱搜字，不過目前並無法律針對立法院長罷免有所規定，而由於韓國瑜是屬於「不分區立委」，根據公職人員選舉罷免法第75條第2項規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免規定。

韓國瑜當選不分區立委，昨日獲選立法院長。韓國瑜過去擔任高雄市長時曾被罷免，如今當選院長，「立法院長罷免」又登上熱門熱搜字，不過事實上，目前沒有法律針對立法院長罷免設立明確規定，立法院長可以通過改選更換，不過改選需要全體立委三分之一提議、三分之二以上出席委員通過，才可更換。

此外，由於韓國瑜身為不分區立委，根據公職人員選舉罷免法第75條第2項規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉之當選人，不適用罷免規定，除非不分區立委被所屬黨派撤銷黨籍，才會失去不分區立委的資格。

根據立法院會行政組織簡介指出，立法院設院長、副院長各1人，由每屆立法委員於第1會期報到首日之預備會議中互選產生，任期與該屆委員同。院長擔任院會及全院委員會議之主席，綜理院務，若因事故不能視事時，由副院長代理。

據法律規定，立法院長月薪32萬，另有1.5個月的年終獎金，年薪約432萬，每月還有79100元的特別費用。

韓國瑜過去擔任高雄市長時曾被罷免，如今當選院長，「立法院長罷免」又登上熱門熱搜字。圖截自Google
韓國瑜過去擔任高雄市長時曾被罷免，如今當選院長，「立法院長罷免」又登上熱門熱搜字。圖截自Google

不分區立委 立法院 罷免 韓國瑜

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