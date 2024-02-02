立法院長正副院長選舉落幕，由國民黨推出的「韓江配」當選，據悉，民眾黨雖然在院長選舉第一輪自推人選黃珊珊，並在第二輪集體缺席，但民眾黨主席柯文哲前天透過管道不斷遊說民進黨高層，盼民進黨團改投黃珊珊，被幾位高層一口拒絕。

前天晚上民進黨歷經了腥風血雨，直到深夜，柯文哲仍不放棄與民進黨溝通，但柯文哲無法直接聯絡民進黨高層，只能找中間人遊說。據悉，柯文哲的管道包括名嘴與獨派人士，希望民進黨團在院長一役改投黃珊珊，民眾黨則願意交換立法院副院長人選，民進黨有立委聽到風聲，還一度懷疑，「這是真的嗎？」

據悉，民進黨立院黨團總召柯建銘一開始就對外把底線踩死，宣布民進黨只會支持自推的「游蔡配」，但選舉前夕風聲愈來愈多，柯建銘也感受到苗頭不對。昨天深夜，柯建銘特別在個人網路平台「Threads」發文，強調「我們不會乞求而失去原則，只有民眾黨無條件起義來歸」，即是再度放出「不可能與民眾黨合作」的訊號。

柯建銘昨晚受訪時也證實，他的確有感受到投票前夕，消息很混亂，他在深夜發文，即是希望能夠再次定調，民進黨在這一役絕對不能去投黃珊珊，這等同幫柯文哲解套，因為民眾黨不要背負「保送韓國瑜」的責任。

另據了解，柯文哲向民進黨拉票的壓力，一直到昨天早上還存在，昨天投票前，仍有民進黨立委詢問黨團是否要改投黃珊珊，讓柯建銘又再次定調，提醒大家不要被騙。

民進黨人士表示，前天綠白陣營確實有接觸，但雙方都有共同認知，國民黨拿下立院龍頭大局底定，民眾黨僅是簡單詢問，民進黨也很果斷地回絕。民進黨人士指出，前天的最後對話，應理解為不影響大局的「過場」，兩邊都是抱持姑且一試態度。

民進黨人士說明，綠白合主要的時機點是在民進黨廿九日民進黨團會議之前，廿九日會議上拍板推薦游昌配，就幾乎確定錯失了綠白合時機，遑論票投民眾黨；民進黨內有默契，不可能決議後再翻盤不挺堃昌配，這不單是能否信任民眾黨問題，更是對游錫堃非常失禮。

該人士表示，在關鍵時間點之前的綠白間互相探詢，才是雙方實質尋求合作機會的可能性，投票日前一天的最後一搏，其實已不足以再左右結果走向。

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