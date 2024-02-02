王義川進立院？ 綠營：牽動賴清德人事布局

新國會立法院長選舉，歷經二輪投票後，國民黨立委韓國瑜當選，游錫堃尋求連任失利，選舉結果出爐後，游隨即發表請辭立委聲明，將由醫師王正旭遞補；至於民進黨是否會運作讓排名第十四的王義川遞補，民進黨人士表示，這牽動到賴清德整體人事布局，目前談論尚早。

游錫堃辭職後，若王義川要進入國會，還需要有一位現任民進黨不分區男性立委空缺，才能遞補上。民進黨人士表示，王義川是否要進入國會並不是一個單獨議題，這牽動新政府整體人事布局，目前離宣布新內閣成員尚有段時間，屆時會通盤檢視；較明確的是，若王義川能遞補進入國會，機會較大的路徑是現任不分區男性立委中，若有人被邀請入閣，所空下的遺缺就會由王義川遞補。

派系人士則說，民進黨內主流派系目前僅剩正國會在不分區立委中無代表，站在派系平衡角度來看，王義川應要能進入國會，才會是合理的做法；當初把正國會王義川放在不分區較後段名次，黨中央正是主張游錫堃已是正國會代表，如今游請辭，無疑是強化了王義川進入國會正當性。

對於是否希望同為正國會的王義川遞補進入立法院，民進黨立委陳亭妃表示，黨會有黨的決定，她無法揣測，一切尊重黨中央。

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