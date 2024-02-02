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韓國瑜：立法院秘書長一定超黨派

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
立法院秘書長人選，包括韓國瑜相當倚重的台北市副市長李四川（中）等人都被點名。圖／聯合報系資料照片
立法院秘書長人選，包括韓國瑜相當倚重的台北市副市長李四川（中）等人都被點名。圖／聯合報系資料照片

新國會成立，誰有望任立法院秘書長，作為幕僚長襄助立法院長韓國瑜處理國會事務，頓時成為關注熱點。韓國瑜開出擔任秘書長條件，強調「這人一定要能超越黨派」。有藍委透露，立法院秘書長「很可能會是大家熟悉的人」，包括韓相當倚重的台北市副市長李四川、前立委曾銘宗和林鴻池等人都被點名。

韓國瑜昨在宣誓就職立法院長後，被詢及秘書長的人選，他表示，「有思考過但還沒有行動、面談過」，秘書長要能夠調和鼎鼐，處理院務，幫助立委問政的後勤工作，思維超越黨派，讓所有立委盡可能一團和氣。

據了解，韓國瑜一向倚重且信任的李四川是合適人選，李處事圓融，過去在韓國瑜任高雄市長期間與韓共事，兩人已有一定默契，且李的政黨色彩不濃，綜觀李過去經歷，是專業官僚出身，或符合韓開出的條件。但李四川若無意願，韓國瑜不會勉強。

另一合適人選是國民黨立院黨團前總召曾銘宗，曾對立法院很嫻熟，也是上屆卸任立委，問政專業理性，又是文官出身，資歷完整，形象佳。另外也有黨內立委推薦曾任侯友宜競辦組織副召集人的前立委林鴻池、前立委費鴻泰、李德維。

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