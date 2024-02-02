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韓國瑜、江啟臣當選國會正副龍頭 游錫堃請辭立委

聯合報／ 記者周佑政林縉明林銘翰屈彥辰張睿廷劉宛琳／台北報導
新國會新氣象，立法院長韓國瑜（中左）、副院長江啟臣（中右）和同黨立委在議場合影比讚。記者杜建重／攝影
新國會新氣象，立法院長韓國瑜（中左）、副院長江啟臣（中右）和同黨立委在議場合影比讚。記者杜建重／攝影

新國會展新局，第十一屆、一一三名新當選立委昨天報到，隨即舉行正副院長選舉；在各經兩輪投票後，國民黨推派的「韓江配」順利當選，一舉囊括國會正副龍頭，粉碎民進黨「堃昌配」游錫堃蔡其昌連任正副院長之路。

游錫堃發表請辭立委聲明，韓國瑜也向游致上謝意，並推崇游對台灣民主的貢獻；韓表示，深知責任重大，期盼未來不同政黨能夠合作，為百姓謀福。

蔡英文總統昨晚在臉書恭喜韓國瑜及江啟臣當選立法院正副院長，並感謝游錫堃、蔡其昌在過去幾年攜手帶領國會；期盼未來的新國會，能夠不分朝野黨派，以良性溝通，以理性監督，繼續推動各項對國家有利、對人民有益的法案與預算。

立法院長選舉昨上午登場，一一三席立委中，國民黨掌握五十四席，包含無黨籍立委高金素梅及因案被國民黨停權、以無黨籍當選的立委陳超明；民進黨有五十一席，民眾黨的八席被視為關鍵少數。為防跑票，藍綠白皆公開亮票，力求票票入匭。

民眾黨八席立委「團進團出」投票，正副院長第一輪投票均投自家立委黃珊珊、張啟楷，第二輪都棄權，但院長投票時發生一張無效票的插曲。國民黨立委韓國瑜、江啟臣則是藉藍營席次優勢，在第二輪投票都以五十四票比五十一票，擊敗民進黨「堃昌配」。

會議主席、民進黨立委柯建銘宣布韓國瑜當選時，韓不在場，柯高喊「請韓院長趕快進來，當選證書不要了？那要用寄的？」引起哄堂大笑。

韓國瑜發表當選感言說，「曾經被壅塞十數條街道、滂沱大雨也趕不走的人海簇擁，我從沒忘記過四年前站在我面前，那波瀾壯闊寄託了多少人的希望」，台灣人民值得擁有廉潔透明的行政部門、強力監督的立法部門，與捨己愛民的政治公僕，這才是他這次出來最重要的原因。

第十一屆立委昨報到，韓國瑜（左）、江啟臣（右）經二輪選舉當選正副院長宣誓就職。圖／立法院記者聯誼會提供
第十一屆立委昨報到，韓國瑜（左）、江啟臣（右）經二輪選舉當選正副院長宣誓就職。圖／立法院記者聯誼會提供

韓國瑜、江啟臣宣誓就職後拜會立法院前院長王金平請益國會經驗。韓昨中午當選後第一時間也造訪民眾黨團，但因立委外出用餐未能碰面，韓表示，已請人表達感謝，盼未來在立院繼續合作。民眾黨主席柯文哲則透過臉書肯定韓國瑜了解庶民心聲，為人海派，溝通能力強，期待韓能促進朝野合作、政黨間良性互動。

「韓江配」拿下國會正副龍頭，民進黨立委指責民眾黨是「小藍」，保送國民黨；民眾黨團副總召黃珊珊反批，民進黨才是真正想要保送國民黨，從頭到尾只想把責任推給別人，民進黨「萬年總召」每天攻擊在野黨，看起來也不想跟任何政黨合作，顯然民進黨想要立院繼續惡鬥對立，但這絕對不是台灣人民想要看到的結果。

柯建銘 民眾黨 民進黨 江啟臣 游錫堃 蔡其昌 蔡英文 陳超明 韓國瑜 黃珊珊

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