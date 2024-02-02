新國會臉譜／藝人轉戰政治 郭昱晴關注教育、動保議題

郭昱晴小檔案 製表╱江婉儀、陳正興 藝人郭昱晴闖蕩演藝圈逾30年，偶像劇「麻辣鮮師」萬老師一角深植人心，她關心時政，民進黨前主席卓榮泰推薦她加入不分區陣容，她代表綠營發表政見談「守護台灣的下一代」願景，身分從影劇版切換到政治版，表現依舊亮眼。

選戰時期有網友諷「戲子憑什麼在安全名單」，她高EQ回應「要當戲子不容易」，郭高三時拍第一支廣告，就讀淡大法文系期間出任「好彩頭」節目助理主持人，「法文系有個彩頭妹」成為校園話題。

郭昱晴多才多藝，無師自通學袖珍藝術，採訪過程中，郭展示一件件精采作品，她說，手作才有溫度，包含牙膏蓋、手鍊串珠等，都能成為袖珍藝術材料，她從小就喜歡手工藝，2004、2006 、2018年陸續出3本關於袖珍藝術的書，還擠上熱門書排行榜，通路商也驚豔「比寫真集還熱門啊！」

郭表示，她不是靠鎂光燈、舞台維生的人，一切隨緣、平常心，曾在購物台工作13年，住過新北中和一段時間，在購物台期間認識丈夫，兩人育有1子今年13歲。

郭2018年在罷韓事件上，勇於表達立場，她直言「演藝圈政治光譜其實偏藍」，但她和父母一向挺綠。

談及參政規畫，郭昱晴說，原本就有2年後投入市議員選戰念頭，去年底接到卓榮泰徵詢意願，在思索期間，前台北縣長尤清是她第一個請益對象，郭說，尤縣長視她如女兒，也是她景仰的民主前輩。

選戰期間，郭昱晴全台跑透透輔選，造勢場合常成為粉絲見面會，展現高人氣。郭對流浪貓狗很有關懷，家中收養3貓1犬。

郭表示，人生轉軌道，她會好好學習、揮灑，接下來將關注少子化、特教法修法、課綱議題及學輔法議題等，關心文化產業相關補助、投資，提升產質量能。動保、野保常相互拉鋸，郭主張必須嚴格取締非法捕獸夾，增加動檢人員量能，修改動保法加重刑責，遏止虐待動物事件。

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