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立法院新氣象！白棄權保送藍 韓國瑜當選院長、江啟臣選上副院長

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委江啟臣在民眾黨第二輪不投票的情況下，也順利當選立法院副院長。（江啟臣臉書）
國民黨立委江啟臣在民眾黨第二輪不投票的情況下，也順利當選立法院副院長。（江啟臣臉書）

民眾黨@=在立法院副院長選舉仍投給自己，讓國民黨立委江啟臣順利選上立法院副院長。1日國會進行立法院正副院長，在韓國瑜當選院長後，由於民眾黨並未公布副院長要投誰，引發外界好奇。最終民眾黨第一輪將票都給自家立委張啟楷，第二輪則不進場投票，最終江啟臣以54票打敗蔡其昌的51票，當選副院長。

副院長都沒投錯票

立法院早上投出院長為國民黨的韓國瑜，立委們稍作休息後，下午2點半便開始進行副院長投票。由於民眾黨先前在記者會中，並未表態副院長支持誰，因此外界多有揣測，包括立法院長變相禮讓國民黨的韓國瑜，副院長票投民進黨的蔡其昌等說法。

但民眾黨立院總召黃國昌在30日的黨團記者會僅表示，會等立法院長結果出爐後，中午再開會決定。最終，民眾黨立委在副院長投票時仍有到場投票，並把票投給自己的不分區立委張啟楷，因此副院長在藍、綠與白都未跑票或畫錯卡下，江啟臣獲得54票、蔡其昌獲得51票，張啟楷獲得8票。

白仍棄權保送藍

而由於早上民眾黨規定要投給黃珊珊，卻有民眾黨不分區立委陳昭姿因為選票沾到紅墨水，塗到國民黨另一位立委陳菁徽的格子上，便遭認定為無效票。下午陳昭姿投票時，還特意戴上老花眼鏡，確認自己投下有效票。

最終，民眾黨立委也未出席副院長的第二輪投票下，便由國民黨立委江啟臣拿到54票，打敗民進黨推派、爭取連任的蔡其昌。加上稍早當選的立法院長韓國瑜，國民黨在1日的正副院長選舉中都獲得勝利，且擁有國會最多席次。

資深媒體人黃揚明在臉書發文表示，這應該是我國國會全面改選後，首次立法院正副院長選舉都進第二輪投票才能確定結果。

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