當選立院龍頭！韓國瑜還能兼任這董座 黃揚明爆民進黨面臨1大考驗

今日第11屆立委報到後隨即進行立法院正副院長選舉，上午立法院長選舉時，由於未有候選人得票數過半，由得票前2高的國民黨立委韓國瑜、民進黨立委游錫堃進入第2輪投票，此輪民眾黨8席立委皆未進場投票，最終韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票，順利當選立法院長。不過，資深媒體人黃揚明指出，依照過往慣例，「台灣民主基金會」董事長將由立院龍頭擔任，因此對於民進黨而言，真正考驗還在後頭。

立法院長的工作不只是主持議事，也包括兼任國慶籌委會主委，並依慣例擔任「台灣民主基金會」董事長。黃揚明昨（31）日在網路節目「午休不演了」提到，屆時身為國慶籌委會主委的韓國瑜，將會在國慶日當天與賴清德同台，留下經典畫面。

不過，黃揚明指出，民進黨真正的考驗是在「台灣民主基金會」董事長一職，因該組織形同「外交白手套」，外交部每年將撥1.5億元預算，作為該基金會的運轉經費，除了國會外交外，也會補貼各政黨做政黨外交，因此依照過往的慣例，不論哪個政黨執政，皆是由立法院長來擔任董事長。

組織章程中僅規定立法院長、總統府秘書長與外交部長是「當然董事」，基金會的其餘董事席次則依政黨比例分配，再加上學界、財經界代表及NGO代表，其中並未明文規定立法院長是「當然董事長」。

黃揚明進一步說明，因此，在當前藍綠2黨董事席次平手的情況下，政府能掌握的是總統府秘書長、外交部長與各界代表等5席，「民眾黨最多1席，就算支持韓國瑜，也無法與民進黨抗衡」。

黃揚明分析，接下來民進黨將抉擇是否要破壞慣例，阻止韓國瑜擔任董事長，但韓國瑜若未擔任董事長，外交部未來的預算，也有在立法院受國民黨團杯葛的風險，相關話題將是未來的一大看點。

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