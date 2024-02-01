大讚柯文哲出牌漂亮！ 蔡正元：民進黨投黃珊珊恐內亂

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聯合新聞網／ 綜合報導
對於民眾黨表態推派不分區立委黃珊珊（左）角逐立法院長一事，前立委蔡正元直言「柯文哲（中）這張牌出得很漂亮」。資料照，記者潘俊宏／攝影
對於民眾黨表態推派不分區立委黃珊珊（左）角逐立法院長一事，前立委蔡正元直言「柯文哲（中）這張牌出得很漂亮」。資料照，記者潘俊宏／攝影

立法院正副院長龍頭之爭決戰今日！因民眾黨在大選拿下不分區8席立委，成為關鍵少數，能左右藍綠之爭戰局。民眾黨也表態推派不分區立委黃珊珊角逐立法院長，強調第一輪若沒有結果，將不參與第二輪投票。對此，前立委蔡正元直言「柯文哲這張牌出得很漂亮」，一方面遞橄欖枝給國民黨，另一方面設局給民進黨，若民進黨投給黃珊珊，整黨從上到下恐亂成一團。

蔡正元在31日政論節目《盧秀芳辣晚報》指出，國民黨立委韓國瑜、民進黨前立法院長游錫堃、黃珊珊在第一論投票都不會過半，至於第二輪投票，因黃珊珊只會拿到民眾黨8票，無法進入第二輪投票，將由第一輪投票得到54票的韓國瑜，對上51票的游錫堃，第二輪投票就會由韓國瑜當選立法院長！

蔡正元進一步分析，指出柯文哲派出黃珊珊參選，這個牌出的很漂亮，因為「民進黨若稱民眾黨為小藍，但我沒有投給韓國瑜，那你就不能說我是小藍嘛！那你說我故意讓給韓國瑜？那你投給我嘛！你投給我就不會讓給韓國瑜了！」。

蔡正元強調，民進黨現在只有兩個選擇，第一，讓韓國瑜當選；第二，讓黃珊珊當選。民眾黨一方面遞出橄欖枝給國民黨，另一方面是設局給民進黨，直言柯文哲這個牌出的很漂亮，「如果民進黨投給黃珊珊的話，整個黨從上到下會亂成一團！」

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