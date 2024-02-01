新聞眼／完全執政結束 賴清德要懂得「彎腰」

蔡英文總統二○一六年就任總統以來，近八年完全執政今天畫下句點。由於新國會三黨不過半，無論今天立法院長改選結果如何，民進黨已不能像近八年來政權一把抓，在立法院予取予求。總統當選人賴清德成為「弱勢總統」已是既定事實，主動釋出善意、放低姿態，更是維繫朝野和諧必要的身段。

弱勢總統要穩定執政，光靠自家政黨力量已不足夠。除了今天立法院正副院長結果攸關未來國會運作，賴清德是否邀請在野黨人士入閣，以及未來的人事、政策如何與在野黨溝通，甚至分享權力，都成了未來「賴政府」能否順利施政的重要觀察指標。

國會龍頭戰今天將分出勝負，在民眾黨昨天攤牌院長選舉將票投黃珊珊後，民進黨「游蔡配」要續任機會已大幅降低。新國會朝小野大，代表民意要求在野黨強烈監督的心聲；國會龍頭改選暗潮洶湧、爾虞我詐，正是未來四年的縮影，民進黨若擋不下國民黨推出的「韓江配」，將是賴清德苦戰的開始。今天國會龍頭戰會不會出現變數，就要看民進黨有多麼不想讓韓國瑜當選立法院長。

而在立院龍頭底定之後，新政府人事也將緊鑼密鼓。既然在國會已無絕對優勢，賴清德要改善與在野黨針鋒相對的緊張關係，組閣時一併納入在野黨人士，就算不是黨與黨談判的「聯合政府」，但他口口聲聲的「民主大聯盟」包容力有多大，外界都等著看。

目前徵詢內閣人選作業仍在初步階段，但已知的是，採合議制的機關將不會再「一片綠油油」；具體讓步多少， 也會是向在野傳遞多少誠意的重要指標。

賴清德日前在謝票的感恩茶會表示，這次選舉有許多要檢討改進的地方，並特別提到過去中央執政「屈得不夠低，腰彎得不夠彎」。民進黨能全盤掌握政局的時代已成過去式，從今天起，民進黨政府無論施政、人事，都需要「腰更彎」，才能與在野黨溝通。

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