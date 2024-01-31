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民眾黨保送韓國瑜？ 前藍委批白營玩「政治攻防」：沒有善意

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨今天上午宣布，推舉不分區當選人黃珊珊（右3）代表民眾黨參選立法院長。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨今天上午宣布，推舉不分區當選人黃珊珊（右3）代表民眾黨參選立法院長。記者歐陽良盈/攝影

立法院正副龍頭爭霸再添變數，民眾黨今（31）日宣布推派黃珊珊角逐立法院院長，並宣稱若第一輪投票未有結果，將不參與第二輪投票。對此，外界普遍認為民眾黨的策略變相保送國民黨韓國瑜成為立院龍頭，不過，前立委陳學聖卻認為，民眾黨在玩政治攻防，沒有善意可言。

陳學聖今在臉書發文提到，國民黨黨團早已決定和「韓江配」同進退，「這種寧可選輸也要維持黨格的堅硬態度，才會讓明日選舉有獲勝可能」。對於外界普遍解讀民眾黨的策略是在間接保送韓國瑜，不過陳學聖認為，假設最終韓國瑜成為立法院院長，但在副院長投票，民眾黨是否集體投給民進黨立委蔡其昌都還不明朗，讓他批評民眾黨只是在玩政治攻防，「就是實力說，國民黨若有贏，也不需欠民眾黨任何人情，這裡面沒有善意，只有政治。」

陳學聖今在臉書表示，國民黨早就決定團進團出且「韓江配」同進退，這種寧可選輸也要維持黨格的堅硬態度，才會讓明日選舉有獲勝可能。

另外，民眾黨的舉動雖被解讀為間接保送韓國瑜，但陳學聖提到，若最終由韓出線，民眾黨在副院長是否會集體投給民進黨蔡其昌，目前形勢都還不明，因此他痛批白營是在玩政治攻防，沒有善意、只有政治，就算國民黨贏了，也不欠他們任何人情。

民眾黨 韓國瑜 陳學聖 立法院 黃珊珊

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