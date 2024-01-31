民眾黨保送韓國瑜？ 前藍委批白營玩「政治攻防」：沒有善意
立法院正副龍頭爭霸再添變數，民眾黨今（31）日宣布推派黃珊珊角逐立法院院長，並宣稱若第一輪投票未有結果，將不參與第二輪投票。對此，外界普遍認為民眾黨的策略變相保送國民黨韓國瑜成為立院龍頭，不過，前立委陳學聖卻認為，民眾黨在玩政治攻防，沒有善意可言。
陳學聖今在臉書發文提到，國民黨黨團早已決定和「韓江配」同進退，「這種寧可選輸也要維持黨格的堅硬態度，才會讓明日選舉有獲勝可能」。對於外界普遍解讀民眾黨的策略是在間接保送韓國瑜，不過陳學聖認為，假設最終韓國瑜成為立法院院長，但在副院長投票，民眾黨是否集體投給民進黨立委蔡其昌都還不明朗，讓他批評民眾黨只是在玩政治攻防，「就是實力說，國民黨若有贏，也不需欠民眾黨任何人情，這裡面沒有善意，只有政治。」
陳學聖今在臉書表示，國民黨早就決定團進團出且「韓江配」同進退，這種寧可選輸也要維持黨格的堅硬態度，才會讓明日選舉有獲勝可能。
另外，民眾黨的舉動雖被解讀為間接保送韓國瑜，但陳學聖提到，若最終由韓出線，民眾黨在副院長是否會集體投給民進黨蔡其昌，目前形勢都還不明，因此他痛批白營是在玩政治攻防，沒有善意、只有政治，就算國民黨贏了，也不欠他們任何人情。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言