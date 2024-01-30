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傅崐萁嗆聲「老柯嘜走」

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨立委傅崐萁（中）嗆，「大戲上場、柯建銘賣走」，更表示不會讓民進黨再用家禽家畜擔任首長。記者張睿廷／攝影
國民黨立委傅崐萁（中）嗆，「大戲上場、柯建銘賣走」，更表示不會讓民進黨再用家禽家畜擔任首長。記者張睿廷／攝影

即將出任國民黨立法院黨團總召的立委傅崐萁昨表示，大戲將上場，他點名民進黨團總召柯建銘「嘜走、相拄會到」，下屆立法院要帶著強勢民意讓國會恢復正常國家監督機制，「讓民進黨不再用眷養的家禽家畜擔任首長」。

國民黨團準總召傅崐萁前天向柯建銘喊話「帶著戰斧飛彈來了」，柯建銘回嗆「講大話沒有用」；傅崐萁昨與即將擔任書記長與及首席副書記長的國民黨立委洪孟楷林思銘拜會國民黨團，並再叫陣民進黨團。

傅崐萁表示，民進黨過去八年的腐敗，在柯建銘帶領下能得以隱藏，國民黨團堅持奮戰到底，卻沒東西可商量；民進黨打造出來的東廠級單位，未來要重新審視人事同意權，並修法把所有立法院的人事同意權攤在陽光下，統統記名表決，對選民負責。

傅崐萁說，國會改革法律須強勢進行，民眾黨與國民黨立場一致，要有健全國會，才有正常國家，所以現在不只藐視國會，包括聽證調查及國會證言不得說謊及強化委員會專業功能，都要修法，讓所有國會議員成為人民真正的代議士，充分發揮職權。

退出總召選舉的立委賴士葆則表示，國民黨將是新國會脆弱多數，不希望因為撕裂，影響黨內分裂，甚至影響立法院正副院長選舉，所以宣布退選。傅崐萁受訪時說，國民黨是團結政黨，感謝賴士葆退讓。

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