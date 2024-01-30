新國會臉譜／關注海洋議題 林倩綺：行政主導專業是盲點

林倩綺小檔案 製表╱王慧瑛、許正宏 國民黨不分區新科立委林倩綺是留美音樂博士，也是允文允武的才女，精通法文、西班牙語，還有乘風破浪膽識，具備帆船裁判及教練資格，擅長游泳、潛水、鐵人三項、網球，甚至學開直升機，她自信地說「追求卓越是我的興趣」。

林倩綺父親是台東成功鎮阿美族醫師，母親是國中體育老師，外婆家在澎湖，父母相當重視教育，林倩綺是家中長女，另有2個妹妹。林倩綺在高雄完成國小、國中階段，高中讀新北市私立光仁中學。大學進入東吳音樂系，主修鋼琴、低音大提琴，之後赴美取得音樂藝術碩博士學位。

林返台後在輔英科大、南華大學執教，在前縣長楊秋興主政的高雄縣時期任文化局長，2011年受邀出任新北市文化局長，2013年轉任原民局長。林表示，她不喜歡一成不變的生活，不怕挑戰，享受四處征戰的成就感。

林未婚，灰色西裝外套下是黑白撞色襯衫，慣用後背包，展現俐落風格，談起學習帆船等話題，林說得眉飛色舞。2月1日新立委報到那天，林倩綺將邀2位波蘭友人走紅地毯，林提到，因為體驗西班牙「聖雅各之路」朝聖旅程，結識來自世界各國朋友，她期許自己能成為奧運選手等級帆船運動員，駕駛帆船展開「聖雅各路福爾摩沙線」。

長期在教育領域奉獻熱情，又具備原住民族群身分，林倩綺對國內原住民專班有不同想法，她說，許多人認為原住民就是擅長唱歌、舞蹈，停留在早期刻板印象，反而框架原住民下一代發展的多元性。

林倩綺熱愛水上活動，對於親海、敬海議題也有關懷，她認為，台灣是海洋國家，長期以來行政主導專業是一大盲點，她主張競技體育普及化、社會體育專業化，才能讓海洋活動有更多可能性。

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