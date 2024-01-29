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國會龍頭戰…藍今閉門會民眾黨團 綠批密室協商

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰徐如宜卜敏正／連線報導
新國會龍頭之爭，上演國民黨韓國瑜（右圖）對決民進黨游錫堃（左圖），民眾黨的動向受矚目。本報資料照片
新國會龍頭之爭，上演國民黨韓國瑜（右圖）對決民進黨游錫堃（左圖），民眾黨的動向受矚目。本報資料照片

立法院本周四將選出新任正副院長，民眾黨的動向受矚目。「韓江配」今天上午將拜會民眾黨立院黨團。立法院長游錫堃說，今天上午獲民進黨團推薦為下屆立法院長被提名人後，也將與副院長被提名人前往各政黨立院黨團請益。

下屆立院龍頭布局，國民黨推韓國瑜江啟臣，民進黨推游錫堃與蔡其昌爭取連任。由於藍綠在新國會均未獲得過半席次，關鍵少數的民眾黨將左右選舉結果。

民眾黨周三說明立場

藍綠在下屆立法院一一三席中，各掌握五十四席（含無黨籍兩席）及五十一席，民眾黨八席成為勝負關鍵。民眾黨主席柯文哲昨天表示，尊重黨團自主性，畢竟是那八名立委要進去投票，「只是我們確保會團進團出，做決定之前還是會經過民主程序」。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌補充說，柯文哲已排定時間，黨團成員明天開會，一月卅一日會舉行記者會說明民眾黨態度及立場，當天應該會有比較清楚的答案。

柯建銘批「私設刑堂」

至於藍綠正副院長人選拜會民眾黨團的形式，柯文哲先前強調是閉門會議，昨天引發藍綠批評，要求全程公開透明。民進黨立院黨團總召柯建銘直言，這是密室協商、私設刑堂，民眾黨要投給誰，難道還沒有定數，何必再演這齣戲？過去的經驗就是禮貌性拜會，這種要求荒謬至極，根本毫無意義。

藍委盼公開取信大眾

國民黨立委王鴻薇表示，希望民眾黨不要堅持密室會談；開大門走大路，公開透明，才可以取信社會大眾，這也是保護雙方的作法，韓國瑜與江啟臣將展現十足誠意與民眾黨溝通交流。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨全黨共同提名「韓江配」，韓、江全力向國民黨團同志或其他友黨尋求支持，他都尊重；韓、江會以最大誠意展現對國會改革的決心，也會與其他黨團交換意見，共同爭取支持。

對於會面是否公開，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，公開透明是民眾黨向來的主張，不過基於對來訪客人的尊重、促進意見的充分交流，尊重韓、江的決定。

楊寶楨說，民眾黨團辦公室主任已經向韓國瑜辦公室聯繫確認，對方回覆維持原定不公開會談的形式；至於游錫堃、蔡其昌後續的拜會形式，同樣尊重對方意願。

韓國瑜辦公室表示，今天與民眾黨的會面，主要希望有機會讓國會強而有力發揮監督和制衡的力量，已答應先會談，再出來一起受訪，誠意合作，不拘泥形式，客隨主便，能有效溝通讓國會進步最重要。

柯：他們就是來過場

柯文哲指出，他是主張談完後再出來舉行記者會；如果客人希望公開，那也尊重選擇，「不過我就知道他們就是來過場」。至於柯建銘批民眾黨邀藍綠閉門會談是「私設刑堂」，柯文哲則反嗆「其實柯建銘也沒有很希望游錫堃當選」。

被問到立院正副院長選舉，民眾黨的盤算是什麼？柯文哲說，二月一日就知道了，現在都還不曉得到底雙方要怎麼出招，「反正時間到了，大家就曉得了」。

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