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若無法連任院長辭立委？ 游錫堃引「道德經」
民進黨立院黨團今天舉行黨團大會，討論新任黨團幹部並拍板推舉現任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌角逐國會正副龍頭，總統當選人、民進黨主席賴清德將到場致意。
這也是賴清德繼廿三日新科立委共識營，再度到立法院凝聚黨內團結。
游錫堃昨表示，當他被推薦為立法院長被提名人後，會邀立法院副院長被提名人一同前往各政黨立法院黨團拜票請益。
蔡其昌說，如果確定由游錫堃和他代表角逐正副院長，將依慣例拜會各黨團尋求支持，這是慣例和必然程序，也是基本的禮貌和尊重，如果有黨團拒絕他們去也要尊重。
最近游錫堃頻被問，若無法連任立法院長是否會辭去不分區立委？他都沒正面回應。他昨在臉書指出，雖然他是凡人，但是願意遵循古人諭示；古人說聖人無常心，以百姓心為心。
他還引用「道德經」指出，「善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。」意思是無論他人是否善待自己，都會善待別人，並透過自己的誠信，扭轉他人的不誠信。
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