新聞眼／國會首役 外界等看民眾黨政治智慧

民眾黨成為新國會關鍵少數，從一月十三日選舉結束以來，始終掌控立法院正副院長選舉的話語主導權，儘管遭民進黨立委冷嘲熱諷「八席想變成八十席」，不過從藍綠兩大黨有意競逐立院正副院長者都要先拜會民眾黨立院黨團來看，確實可見其身為小黨卻善用槓桿作用，未來在立法院人事權與法案審查都可望扮演微妙且關鍵角色。

民進黨自二○一六年以來，連續兩屆在立法院掌握過半席次。國民黨雖身為最大在野黨，但過去在居住正義、道路平權等多項議題，監督力道甚至不如民眾黨、時代力量等第三勢力，加上在野黨總席次不足以抗衡執政黨，也讓民進黨在議事運作上予取予求。民進黨在國會獨大情況，在此次立委大選後被打破，藍綠在下屆立法院一一三席中，分別掌握五十四席（國民黨團含無黨籍兩席）及五十一席，民眾黨八席成為關鍵。

民眾黨在選後兩天即大動作舉行記者會，提出國會改革四大訴求，包括強化人事同意權審查。立院新會期開議後，隨即處理國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥等四名委員人事案，ＮＣＣ在過去四年面對包括中天新聞台關台、強推數位中介法、鏡電視上架及三立入股中嘉案始終是朝野攻防重點，勢必成為新國會朝野熱戰主戰場。

另外，對於法案，民眾黨準立委們也蓄勢待發，初期已先鎖定國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律等四大面向，作為優先推動方向，近日也將舉行記者會說明推動方向。

然而，民眾黨團八席立委雖在藍綠席次勢均力敵情況下可能扮演關鍵角色，但在「數人頭」表決中畢竟是少數。在立法院八個常設委員會中，民眾黨立委若要平均分布，每個委員會僅有一席，如果不能得到藍綠協助或相讓，根本難獲召委席次，遑論有太多主導議案的空間。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌昨拋出委員會「單一召委制」，某種程度也被視為希望藉由與藍綠的合作或禮讓，極大化民眾黨召委席次。但這樣的構想，馬上被藍綠「識破」而否決，可見民眾黨期待利用槓桿作用獲取政黨最大利益，若不能得到友黨支持，其實也是空談。

民眾黨在這次大選中展現的政治潛力不容忽視，但該黨最大問題常是把話講得太滿，例如「公開透明」喊得震天價響，如今連尊重訪賓意願閉門會議都被質疑是「密室政治」。「小草」不小，但如何把角色扮演得恰如其分，立法院正副院長選舉這一役，正可掂量民眾黨全黨有多少政治智慧與誠信。

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