聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國會臉譜／3寶媽張雅琳 要當兒少代言人

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導

張雅琳小檔案 製表／王慧瑛、林俊良
張雅琳小檔案 製表／王慧瑛、林俊良
還我特色公園行動聯盟前理事長張雅琳當年因為4歲兒子一席話「大人為何要把好玩的拆掉，把不好玩的留給我們」，促成她走上倡議的路，為兒童遊戲權、表意權發聲，人生轉彎進國會，她說，民進黨公布不分區名單當天，父母親接到親友道賀電話以為是詐騙，直到她親口證實，父母才知道「我女兒要當立委了」。

張雅琳外表清純可人，看不出是3個孩子的媽，長子13歲、老二老三是龍鳳胎，目前9歲。素人踏入政治圈，張雅琳日前參加民進黨立委共識營時，一度被誤認為是立委助理，她不介意，加緊充實議事規則等知識，要用最快速度熟悉國會運作。

大學讀航運管理，再赴英國攻讀公共關係碩士，返台後在企業部門從事行銷領域工作，結婚生子後，因當時主管不支持育兒，丈夫又在台中工作，考量孩子托育接送問題，只好暫離職場。

2015年有一名年輕媽媽告訴她「大安森林公園要拆磨石子溜滑梯，改為罐頭遊具」，引發家長圈反彈，4歲兒子哀怨地說「大人為何要把好玩的拆掉」，讓她思索「在職場上常為別人開記者會，為何不為孩子發聲」，開啟她走上公民倡議之路。

還我特色公園行動聯盟透過網路發聲、串連，盼各界重視城市遊戲空間不足，透過把「馬路變遊戲場」行動，喚起更多反思。張雅琳說，特公盟起步階段是女力挑大梁，後來有許多爸爸加入，希望社會善待小孩、青少年，帶起善的循環。她說，如果城市瀰漫「厭童」風氣，如何建構友善育兒環境。

張雅琳另一半經商，丈夫支持她參與公共事務。她說，小時候是在苗栗後龍外婆家被自然富養的孩子，5歲後隨父母長居新莊。她重視教養議題，長子、次子走自學模式，認識許多自學家庭，聽到許多父母的期待。

張雅琳坦言，當時對是否要加入民進黨不分區名單有掙扎，長期在民間團體的訓練，讓她學會折衝不同意見，擅於溝通與理解，懂得用同理角度、庶民語言去對話，這些都是她即將帶進國會的養分，希望永保初衷，成為兒童及青少年的代言人。

父母 民進黨 張雅琳 大安森林公園 溜滑梯 托育

延伸閱讀

「夜夜秀」賀瓏道歉了！反酸民進黨「最關心身障議題」

黃國昌在藍綠拜會前夕出考題！提委員會單一召委 柯建銘：明助國民黨不可行

賴士葆退出黨鞭之爭！傅崐萁感謝承讓 喊話綠營：我帶著「戰斧飛彈」來了

綠委不反對賴清德進行國情報告 即問即答恐有違憲疑慮

相關新聞

新國會臉譜／3寶媽張雅琳 要當兒少代言人

還我特色公園行動聯盟前理事長張雅琳當年因為4歲兒子一席話「大人為何要把好玩的拆掉，把不好玩的留給我們」，促成她走上倡議的...

國會新面孔一次看！聲量前三名沒綠營 學者：民進黨年輕選票該加油

2024大選落幕，國會生態大洗牌，增加許多新人立委，其中聲量最高前三名分別是民眾黨準立委黃珊珊以及國民黨準立委徐巧芯、謝龍介...

賴士葆退選國民黨大黨鞭 傅崐萁將大戰柯建銘考驗是否有屠龍刀

新國會將於2月1日開議，攸關國民黨「大黨鞭」人選的總召選舉即將在1月30日舉行。七連霸資深藍委賴士葆率先登記參選國民黨團總召，人稱「花蓮王」立委傅崐萁則在退出國會龍頭人選之爭後轉而競選總召，雙方日前較勁意味濃厚。如今賴士葆急流勇退，傅崐萁火速表達感謝之意並宣示七大改革決心，讓藍營未演先轟動的一場內鬥戲碼，畫下休止符。...

黃國昌在藍綠拜會前夕出考題！提委員會單一召委 柯建銘：明助國民黨不可行

有關民眾黨不分區立委當選人黃國昌提出單一召委制，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，黃國昌又在拾人牙慧，立法院不可能贏者全拿...

國會龍頭選舉在即！被問近期是否打電話給柯文哲 柯建銘酸：誰敢打電話給他

針對民眾黨不分區立委當選人黃國昌主張「委員會單一召委制」，民進黨團總召柯建銘今天說，兩大黨各一席召委，是對國會生態平衡最...

再出改革考題！黃國昌提立院委員會單一召委制 籲藍綠明確表態

民眾黨日前提出4項國會改革主張後，民眾黨不分區立委當選人黃國昌今天說，國會改革的另一關鍵是「委員會單一召委制」，呼籲藍綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。