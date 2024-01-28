立院龍頭之爭「白營成關鍵少數」 黃揚明：民眾黨1舉動很聰明

立法院長選舉在即，民眾黨以8席不分區立委成為關鍵少數，民眾黨主席柯文哲於26日邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明國會改革的想法。對此，媒體人黃揚明指出，在3黨不過半的情況下，藍綠參選人都會去拜會白營，而這次民眾黨很聰明的做出1舉動，成功化被動為主動。

黃揚明在廣播節目《POP大國民》表示，4年前立法院長選舉是游錫堃一定當選的局，當時民眾黨不分區立委拿下5席，是第一次進入國會，游錫堃先去拜會柯文哲，再去拜會黨團，為民眾黨跑了2趟。他指出，最後民眾黨將票投給游錫堃，游也在選後一個禮拜，帶副院長蔡其昌與秘書長林志嘉一起去民眾黨團謝票。

然而此次國會呈三黨不過半的新氣象，黃揚明說明，這次並非某一政黨絕對會當選，所以理論上2黨參選人都一定會去拜會白營，「但民眾黨很聰明的化解成『你們要來求我』，化被動為主動」。他形容，民眾黨於1月15日召開的記者會像筆試考題，現在進入第二階段的面試，而筆試之所以沒有公布成績，是因為兩邊都和柯文哲很熟。

黃揚明分析，若按照柯文哲的說法「國家利益高於政黨利益、個人利益」，不管民眾黨投綠或藍，柯文哲都能說該決定是基於國家利益，「投給游錫堃的話，可以說希望未來國會、政局更穩定；投給韓國瑜也可以說希望有監督制衡的能量」。

不過黃揚明也強調，今天民眾黨不管投哪邊，未來4年都有可能被說是小綠或小藍，而柯文哲也曾講過「關鍵少數原來就是會接到很多不想接的電話」，因為很多人想試探立場，所以柯文哲會不會將檯面下的東西公開透明，變得十分關鍵。

黃揚明表示，柯文哲要怎麼將這一局變成範本很重要，因為未來還會遇到許多類似的情況，「每一個法案、決議都有可能要上演這樣的模式」，所以民眾黨要如何被貼上藍或綠的標籤，確實要謹慎地做出選擇。此外柯文哲在總統選戰中喊出「棄藍綠保台灣」，若最後跑向藍、綠，可能難以說服支持者。

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