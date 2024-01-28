新國會臉譜／林沛祥首要拚交通 為通勤族減壓

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

林沛祥小檔案 製表／游明煌
林沛祥小檔案 製表／游明煌
基隆市新科立委林沛祥繼市長謝國樑翻轉綠地後，再下一城讓立委席次轉藍，從副議長前進國會，「政二代」的他走出自己的政治路，他期許和謝中央、地方聯手，找回基隆人的應有福利和權益，首要解決國道交通通勤問題。

林沛祥15歲赴美求學，31歲拿到博士後到海洋大學任教，任教多年才從政，年輕及非典型的思維，41歲時成為基隆史上最年輕的副議長，如今挺進國會，他自嘲「我真的很不像國民黨」。

父母分別是前市長林水木、6屆立委徐少萍，林沛祥被對手猛轟政二代、權貴，但他不隨之起舞，提出交通、產業政見應戰。林沛祥說，貶低對手沒辦法為自己加分，「市民選擇投誰，是著眼於未來可以做什麼，不是看你過去」、「我從政之路反而比別人辛苦」。面對政二代標籤，林沛祥不覺得是包袱，也沒有切割，「我以父母為傲，但我還是林沛祥」。

林沛祥認為，過去民進黨執政8年，未從根本改變產業結構，無法讓基隆人留在基隆上班，幸福指數多敬陪末座，基隆人不滿意，國民黨要加倍努力。

林沛祥曾在港務公司服務多年，博士論文就談港口政策，他說「基隆港是基隆市的肝，肝如不好人生就是黑白的」，基隆港自從港工捐被拿掉後就一蹶不振，營運成本由基隆人吸收，稅收應透過某種機制回歸基隆建設，他也要努力推動港口轉型，找回昔日榮光。

進入國會，林沛祥將找交通部整體規畫首都圈客運，解決通勤困境；在基隆捷運第二階段規畫，他也主張進安樂區是可評估方案之一，要讓交通條件更臻完善，為基隆廣大通勤族減壓。

基隆港 林沛祥 父母 基隆捷運 謝國樑 通勤族

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