藍選總召…傅崐萁稱獲韓國瑜相挺 賴士葆酸自抬身價
國民黨立法院黨團上演總召之戰，國民黨立委傅崐萁昨於專訪中，否認黨中央介入總召選舉的說法，傅甚至提到，去年八月時，國民黨立委當選人韓國瑜曾表態支持他擔任國會議長；對此也要角逐總召選舉的國民黨立委賴士葆批評，傅的說法如自抬身價，應以韓國瑜本人的說法為主。
黨團總召選舉競爭激烈，傅崐萁昨不停強調自己與韓國瑜間的「兄弟情」。傅說，去年八月他與韓國瑜商量，韓表態不接不分區立委，希望他當國會議長，二○二○年韓選總統時也希望他當國會議長，韓這次當立法院長，他全力支持。
傅崐萁進一步否認黨中央介入黨團總召選舉傳言，他說黨中央若有介入什麼，早就滿城風雨，這是資訊大開的時代，他一向不是被青睞的對象，到底誰能把黨團帶起來且有即戰力，能夠壓制民進黨，大家心裡有把尺。
國民黨主席朱立倫昨在感恩茶會喊話，別被民進黨見縫插針，黨團總召、書記長選舉不是問題，那是黨團選內部同仁，就是早當、晚當，是服務幹部而已。綠媒講得很嚴重，其實是今年不當明年當，明年不當後年當。
賴士葆表示，關於傅崐萁說到去年八月時，韓國瑜告知會支持傅選國會議長，若是如此，為何是韓爭取立法院長而非由傅？傅講這些話某種程度是抬高身價，強調自己是當立法院長的格，傅要選總召，這些話並未聽見韓的說法，以韓說法為主才是正辦。
此外，國民黨立委洪孟楷、林思銘雙雙登記參選黨團書記長，經二人協調，將由洪孟楷擔任書記長，林思銘任首席副書記長。
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