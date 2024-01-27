游錫堃若敗選立院院長 綠喊尊重去留
立法院長游錫堃尋求院長連任，對於若無法當選國會議長是否辭去立委職務，游錫堃昨天表示，假設性問題他不答覆，但全世界的通案，國會議長下台後繼續擔任國會議員大有人在。據了解，民進黨內一直有希望游若未擔任院長，改由不分區立委提名人王義川遞補的聲浪，黨內人士說，以游在黨內的資歷輩分，黨中央會尊重游的決定，不會介入。
游錫堃昨接受媒體人周玉蔻廣播節目訪問，周詢問，民間有人提到，如果游錫堃未能續任立法院長是否會辭職，讓不分區排名第十四的王義川當立委。游錫堃說，這是假設性問題，他不會有壓力，且不是王義川遞補，是名列第十三的王正旭遞補。
游錫堃說，全世界的通案，國會議長下台後當國會議員大有人在，例如美國眾議院前議長裴洛西、日本首相下台也是繼續擔任國會議員，國內也有前立法院長王金平，「我們還是照民主政治的通例來」。游強調，他現在還沒有做決定，沒有任何預設。
對此，周玉蔻持續追問，但游錫堃仍重申，假設性問題他不回答，游更數度表示，「主持人的說法是以訛傳訛」，周玉蔻相當不滿，強調自己不是以訛傳訛，而是民間的說法，雙方爭執超過廿分鐘。
游錫堃與王義川同屬民進黨派系正國會，黨內一直有耳語認為，游不太可能擔任「陽春立委」。不過，有黨內人士說，游錫堃原本已打算要退休，是應民進黨主席賴清德誠懇邀請續留國會，未來不論游的動向為何，都應百分之百尊重游的看法，黨內不應隨便「亂放話」。以游在黨內的資歷輩分，黨中央與高層都尊重游個人決定，不會介入。
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