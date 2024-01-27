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新國會臉譜／黃仁 拚原住民族學校法、原民社宅

聯合報／ 記者林佩均／台中報導

黃仁小檔案 製表／林佩均
黃仁小檔案 製表／林佩均
台中市資深議員黃仁當選平地原住民立委，在地方服務多年，黃仁說，進軍中央要拚原住民權益，促成「原住民族學校法」三讀通過，讓原住民族的文化從家庭延伸到學校教育落實。黃仁推動「城市部落」概念，爭取原住民專屬社宅，落實族人的居住正義

黃仁有4屆台中市議員資歷，他說，現在物價高漲，年輕人怎麼買得起房？他提出「城市部落」概念，爭取興建原住民專屬社會住宅，目前霧峰、沙鹿原住民專屬社宅，已進行可行性評估，在台中市打造原民社宅示範點，進而推廣到其他縣市，讓族人能安居樂業、好生養。

台灣原住民各族文化傳承不易，尤其學校教育常無法銜接，成為文化傳承的斷點。黃仁說，立法院已三讀通過「原住民族教育法」，但「原住民族學校法」尚未完成立法，要談論部落文化扎根，無異緣木求魚。

黃仁強調，應盡速推動原住民族學校法完成立法，現在國家面臨少子化危機，應盤點各學校閒置空間，興建或利用閒置校舍建置部落完全中學，從課程教育到課後輔導、母語教學、編織、狩獵等課程，才不會讓原住民族「文化亡」。

原住民族部落人口老化，黃仁指出，65歲以上的原住民長者，就不能再領國民年金，長者等同沒有收入，大家重視嬰幼兒生養問題，推動「0到6歲國家養」，「65歲以上原住民長者，國家也要養」，希望新、舊任原民立委都能替族人發聲。

黃仁說，各部落廣設文康站，除了師資與軟體更新，硬體部分應仿效各地設置共融公園、拒絕罐頭遊具的精神，文康站要因地制宜添購硬體設備，再結合中市敬老老人卡，使用按摩椅、泡腳機等可刷卡，讓部落長輩願意到文康站走動，達到活躍老化的效益。

原住民 黃仁 台中市 少子化 社會住宅 母語教學 國民年金 居住正義

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