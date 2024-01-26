新國會臉譜／黃建賓心有藍圖 為台東謀福利

黃建賓小檔案 製表／尤聰光 台東區域立委選舉多達6人參選，競爭激烈，國民黨大武鄉長黃建賓雖然資歷及知名度不如綠營賴坤成、劉櫂豪兩名老將，但黃建賓勤跑、努力衝刺，在綠營分裂下，以2萬5578票勝出，順利當選，黃建賓說，雖然選前一直不被看好，但他信心滿滿「從不認為會輸」，他已準備好進入國會，為台東爭取各項福利與建設。

國民黨一度找不到適合人選角逐區域立委，去年6月距離大選僅剩半年多，縣黨部採徵詢方式，從年輕的鄉鎮長中找人，甫連任大武鄉長的黃建賓一口答應承擔，經黨中央檢核資格無虞，7月提名他代表國民黨投入台東立委選戰。

大武是台東偏鄉，黃建賓從政資歷或知名度，都遠不及民進黨提名的賴坤成，與尋求連任退出民進黨的劉櫂豪，地方藍營內部一度對黃建賓的選情不樂觀，黃建賓說，他參選後，雖然很多人都不看好他，但他從不認為自己會輸，知名度不夠，選民不認識他，他就多跑、多拜訪，讓選民看到他、認識他，進而支持他。

黃建賓說，當選立委責任更重，他早已準備好「代表台東進入國會，好好大幹一場爭取福利」，他不認為自己是國會的菜鳥，因心中已有規畫建設台東的期程與藍圖，也聽取其他鄉鎮市長、府會首長的建議，一一記錄，作為進入國會努力的工作目標；對手好的政見，他也會納入。

黃建賓希望協助台東縣政府在現有交通、醫療、社福、教育、農漁業及觀光基礎，持續爭取經費改善提升，讓年輕人返鄉，創造台東各行各業的創新價值。

黃建賓說，很感謝國民黨給他機會有更大的舞台發揮，與這一路挺他的縣長饒慶鈴、議長吳秀華及黨內同志，讓「團結」在這次選舉展現甜美果實。進入國會後沒有蜜月期，已充分和前輩請益，做好為台東服務，監督政府的角色。

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