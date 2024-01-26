新國會臉譜／黃建賓心有藍圖 為台東謀福利

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

黃建賓小檔案 製表／尤聰光
黃建賓小檔案 製表／尤聰光
台東區域立委選舉多達6人參選，競爭激烈，國民黨大武鄉長黃建賓雖然資歷及知名度不如綠營賴坤成劉櫂豪兩名老將，但黃建賓勤跑、努力衝刺，在綠營分裂下，以2萬5578票勝出，順利當選，黃建賓說，雖然選前一直不被看好，但他信心滿滿「從不認為會輸」，他已準備好進入國會，為台東爭取各項福利與建設。

國民黨一度找不到適合人選角逐區域立委，去年6月距離大選僅剩半年多，縣黨部採徵詢方式，從年輕的鄉鎮長中找人，甫連任大武鄉長的黃建賓一口答應承擔，經黨中央檢核資格無虞，7月提名他代表國民黨投入台東立委選戰。

大武是台東偏鄉，黃建賓從政資歷或知名度，都遠不及民進黨提名的賴坤成，與尋求連任退出民進黨的劉櫂豪，地方藍營內部一度對黃建賓的選情不樂觀，黃建賓說，他參選後，雖然很多人都不看好他，但他從不認為自己會輸，知名度不夠，選民不認識他，他就多跑、多拜訪，讓選民看到他、認識他，進而支持他。

黃建賓說，當選立委責任更重，他早已準備好「代表台東進入國會，好好大幹一場爭取福利」，他不認為自己是國會的菜鳥，因心中已有規畫建設台東的期程與藍圖，也聽取其他鄉鎮市長、府會首長的建議，一一記錄，作為進入國會努力的工作目標；對手好的政見，他也會納入。

黃建賓希望協助台東縣政府在現有交通、醫療、社福、教育、農漁業及觀光基礎，持續爭取經費改善提升，讓年輕人返鄉，創造台東各行各業的創新價值。

黃建賓說，很感謝國民黨給他機會有更大的舞台發揮，與這一路挺他的縣長饒慶鈴、議長吳秀華及黨內同志，讓「團結」在這次選舉展現甜美果實。進入國會後沒有蜜月期，已充分和前輩請益，做好為台東服務，監督政府的角色。

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