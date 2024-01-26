國會龍頭之戰 白營選邊今有譜

新國會立法院正副院長選舉，關鍵少數民眾黨意向備受關注，民眾黨主席柯文哲今將親自督軍，與立院黨團開會，聽取八位新科立委想法，會後白營對國會龍頭的想法可望明朗。據了解，民眾黨內部分意見認為，相較於綠營對國會改革態度「強硬」，藍營陸續表態支持改革，民眾黨沒有不回應的道理。

柯文哲今天上午七點半率黨務主管列席民眾黨團晨會，針對藍綠對國會改革的態度討論，也讓黨內立委發表不同看法，黨內預料會議將有一番論戰，結論也將左右國會正副龍頭選舉。

針對藍綠對國會改革的回應，民眾黨人士分析，民進黨團總召柯建銘過去就曾批新竹市長高虹安「新竹之恥」，如今嗆民眾黨立委「毫無作用的八席」根本就是羞辱民眾黨，國會今天如此墮落與「萬年總召」柯建銘脫離不了關係；而要角逐國會龍頭的國民黨準立委韓國瑜表態支持國會改革，民眾黨自然沒有不回應的道理。

民眾黨近日進行組織重整，柯文哲也召開「黨政會議」，據了解，會中有不少中央委員、黨代表反映，民眾黨應該趕快討論優先法案，並且在中央委員會上討論，而且基層支持者也陸續向幹部反映，民眾黨不應與執政黨站在同一邊，如此是背棄監督政府的民意。

民眾黨中央委員張凱鈞說，不少黨代表都接到來自基層的聲音，表示大選期間支持者希望下架民進黨、政黨輪替，期待立院黨團運作，須朝在野共同監督執政黨的方向前進。

八席白營立委成國會正副議長選舉關鍵，要角逐副院長的藍委江啟臣昨也對國會改革遞出橄欖枝，他表示，社會對國會改革有高度期待，「未來充分討論，攜手修法」，共同為發揮監督制衡的力量而努力，一起打造新國會、落實新民意。

立法院長游錫堃昨接受廣播節目專訪時說，他對連任有信心。游也表示，他跟柯文哲算是朋友，跟民眾黨準立委黃國昌也熟；上次當選院長，民眾黨也支持他，若黨團確定推舉他參選，就會展開拜票。至於民眾黨提出國會改革主張，游錫堃說，有很多改革過去曾談過，例如國會調查權必須憲政改革，不過國會改革不是院長候選人提出，院長是中立的，應該由各黨團提出。

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