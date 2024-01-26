聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國會臉譜／落實40項政見 李坤城上任首要任務

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

李坤城小檔案 製表／葉德正
李坤城小檔案 製表／葉德正
新北市第三選區（三重）選區被視為北台灣「綠色堡壘」，民進黨正國會李坤城2年前放棄議員連任，全心準備拚立委，此次以10萬141票、53.3％得票率擊敗國民黨對手，成功接棒綠委余天，突破余上屆45.77％得票率天花板。李是馬拉松好手，跑過20多場全馬，足跡遍及海內外，選戰過程發揮長跑耐力，挺過初選波折等關卡，更上一層樓目標達陣。

最近謝票告一段落後，李坤城偕老婆、孩子到日本迪士尼樂園旅遊，他說「感謝老婆的安排，讓他和兒子願望一次滿足。」李坤城另一半曾是立法院長游錫堃的秘書，之後攻讀博士學位，目前是大學老師。

李坤城說，他沒有顯赫背景，是幕僚世代出身，從政和跑馬拉松很像，必須腳勤，「沒有奇蹟、只有不斷累積」，過程會遇到關卡，須靠意志力撐下去，奮戰到最後才能過關。

李坤城當過3屆議員，還有10年幕僚歷練，跟隨駐日大使謝長廷多年，2010參選三重、蘆洲選區議員高票出線，曾被稱作「少年謝長廷」；李問政犀利，常把質詢台上官員問得難以招架，擔任議會黨團總召期間，扮演府會溝通關鍵角色。

隨著謝系解散，子弟兵各奔東西，李坤城2021年加入民進黨正國會系統，2022年宣布放棄連任議員爭取立委，初選雖遇黨內激烈競爭，余天、賴清德協助整合，不僅守住三重，得票率更有所突破。

李坤城說，綠營在三重選情一路保持領先，藍白合破局，侯友宜聲勢看漲，藍綠選情一度拉近，選戰過程他堅持正向選舉，也爭取中間選民認同，一路穩紮穩打。

李坤城表示，上任後首要任務是落實競選期間提出的40項政見，三重機場捷運A5a站因號誌更新年限未到，建站困難，事牽新北、桃園、交通部，盼扮演協調角色，辦說明會聽取地方需求。三重圖書館用地取得卡關，將督促市府加速，再引入教育部、文化部資源；三重聯醫第三大樓、校園設備更新等，也是爭取重點。

李坤城 馬拉松 議員 機場捷運 正國會 謝長廷 迪士尼樂園 賴清德 侯友宜 游錫堃

延伸閱讀

新北市立委即時開票／第三選區李坤城、蔡明堂競總湧支持者 氣氛緊張

民進黨板橋選前之夜險爆粗口 余天：下架民進黨「在下架沙毀」啦！

影／余天今現身幫李坤城車掃 未列不分區坦言心裡不舒服

林靖恩10年前上節目受訪片段被翻出 鬆口吐愛上李坤城原因

相關新聞

國會龍頭之戰 白營選邊今有譜

新國會立法院正副院長選舉，關鍵少數民眾黨意向備受關注，民眾黨主席柯文哲今將親自督軍，與立院黨團開會，聽取八位新科立委想法...

民眾黨策略「五選一」 結論可能暫不公布

民眾黨今天舉行內部會議討論投票意向，民眾黨主席柯文哲將親自參與，預計今天內部會議將會有初步共識，會後將接受媒體訪問說明。...

觀察站／藍五波釋善意 白讓子彈飛

二月一日即將上演新國會龍頭之戰，三黨不過半的新國會，民眾黨成關鍵少數。國民黨接連釋出五波善意，民進黨也頻招手。面對藍綠示...

藍總召大戰…賴士葆喊改革 傅崐萁叫戰柯建銘

國民黨立法院黨團新任黨團總召，確定由立委賴士葆、傅崐萁對決。傅崐萁昨早表態參選，隨即向民進黨立院黨團總召柯建銘喊話，「快...

藍委戰鬥營 韓國瑜：小鷹展翅 小心狐狸

國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，將角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜到場致...

新國會臉譜／公關轉戰國會 吳春城將推壯世代3箭

民眾黨不分區立委當選人吳春城從公關界轉戰國會，第一年希望進入教育文化委員會，聚焦壯世代的「高齡解放運動」，已擘畫出壯世代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。