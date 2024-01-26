新國會臉譜／落實40項政見 李坤城上任首要任務

李坤城小檔案 製表／葉德正 新北市第三選區（三重）選區被視為北台灣「綠色堡壘」，民進黨正國會李坤城2年前放棄議員連任，全心準備拚立委，此次以10萬141票、53.3％得票率擊敗國民黨對手，成功接棒綠委余天，突破余上屆45.77％得票率天花板。李是馬拉松好手，跑過20多場全馬，足跡遍及海內外，選戰過程發揮長跑耐力，挺過初選波折等關卡，更上一層樓目標達陣。

最近謝票告一段落後，李坤城偕老婆、孩子到日本迪士尼樂園旅遊，他說「感謝老婆的安排，讓他和兒子願望一次滿足。」李坤城另一半曾是立法院長游錫堃的秘書，之後攻讀博士學位，目前是大學老師。

李坤城說，他沒有顯赫背景，是幕僚世代出身，從政和跑馬拉松很像，必須腳勤，「沒有奇蹟、只有不斷累積」，過程會遇到關卡，須靠意志力撐下去，奮戰到最後才能過關。

李坤城當過3屆議員，還有10年幕僚歷練，跟隨駐日大使謝長廷多年，2010參選三重、蘆洲選區議員高票出線，曾被稱作「少年謝長廷」；李問政犀利，常把質詢台上官員問得難以招架，擔任議會黨團總召期間，扮演府會溝通關鍵角色。

隨著謝系解散，子弟兵各奔東西，李坤城2021年加入民進黨正國會系統，2022年宣布放棄連任議員爭取立委，初選雖遇黨內激烈競爭，余天、賴清德協助整合，不僅守住三重，得票率更有所突破。

李坤城說，綠營在三重選情一路保持領先，藍白合破局，侯友宜聲勢看漲，藍綠選情一度拉近，選戰過程他堅持正向選舉，也爭取中間選民認同，一路穩紮穩打。

李坤城表示，上任後首要任務是落實競選期間提出的40項政見，三重機場捷運A5a站因號誌更新年限未到，建站困難，事牽新北、桃園、交通部，盼扮演協調角色，辦說明會聽取地方需求。三重圖書館用地取得卡關，將督促市府加速，再引入教育部、文化部資源；三重聯醫第三大樓、校園設備更新等，也是爭取重點。

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