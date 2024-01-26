新國會臉譜／麥玉珍要推新住民法、新住民委會

麥玉珍小檔案 製表／黃寅 台灣新住民黨主席麥玉珍當選民眾黨不分區立委，她從越南嫁來台灣28年，歷經家暴、離婚等，逐漸成為新住民、外籍配偶的意見領袖。麥玉珍說，台灣有150萬名新住民、移工與僑生，要推動「新住民基本法」立法，並成立新住民委員會，保障新住民權益。

麥玉珍來台28年，因家暴離婚，曾另交男友，但男友英年早逝，目前育有3子。麥玉珍說，許多「越南新娘」嫁來台灣，語言、文化不同，面臨家庭、情緒等問題，她關心外配，逐漸成為姊妹們的求助對象。

麥玉珍在越南就是一貫道信徒，來台後維持信仰，並與友人合夥經營素食餐廳；2020年她成立台灣新住民黨，黨員有2千多人，積極為新住民發聲。

麥玉珍說，疫情期間，逃逸移工沒有身分證，無法打疫苗，時任台北市長的柯文哲看到問題，設法讓移工打疫苗，讓她看見真正關心移工的政治人物。

選舉期間，柯文哲認同提升新住民權益，麥玉珍受邀與柯見面，隨後她邀請200多名新住民，在台中與柯文哲座談，會中有人建議民眾黨不分區立委名單，應有1席新住民，柯當場應允，最後麥玉珍入列，並當選。

麥玉珍說，新住民遇到問題常求助無門，「感謝柯認同我們」，當選立委能為新住民發聲與爭取權益；台灣新住民有60萬人，加上80萬名移工、僑生10多萬人，新住民求學、工作或結婚，同一問題往往得跑好幾個部會，希望政府比照原住民委員會，設立新住民委員會。

麥玉珍說，陸籍與外籍配偶法律權益不盡公平，例如陸籍配偶入籍要6年，外籍配偶要4至8年，大陸地區人民為在台設有戶籍者之三親等內血親之配偶，得申請來台短期探視，但東南亞的外籍配偶只有直系血親可申請，待遇不相同。

另外，越南配偶要入籍得放棄原國籍，有些人放棄後，卻在台灣離婚了，沒取得我國籍，也無法恢復越南國籍，這種「黑戶」在台灣有2百多人，需要法律保障。

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