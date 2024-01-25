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韓國瑜立院研究室中「籤王」？ 黃揚明曝：連四屆立委一遭遇

聯合新聞網／ 綜合報導
今（25）日立院舉行研究室抽籤，國民黨不分區立委當選人韓國瑜抽中青島二館3506辦公室。聯合報系資料照/記者林伯東攝影
今（25）日立院舉行研究室抽籤，國民黨不分區立委當選人韓國瑜抽中青島二館3506辦公室。聯合報系資料照/記者林伯東攝影

新國會將於2月1日正式登場，今（25）日立院舉行研究室抽籤，其中國民黨不分區立委當選人韓國瑜抽中青島二館3506辦公室。對此，媒體人黃揚明於臉書發文表示，該研究室堪稱「籤王」，因為曾在此辦公的第七、八、九、十屆立委全數連任失敗。

黃揚明指出，青島二館3506研究室堪稱是「籤王」，並列出歷年使用辦公室的委員，像是第七屆民進黨余天、第八屆台聯黨林世嘉與周倪安、第九屆國民黨柯志恩、第十屆民進黨高嘉瑜，全數連任失敗。

對此黃揚明開玩笑表示，「韓國瑜抽到籤王，若沒當選院長，就真的溫馨了」，至於民進黨新科立委黃捷與韓國瑜抽到同一棟，真的就是冤家路窄。

事實上，韓國瑜抽中的青島二館3506研究室，曾是民進黨立委高嘉瑜使用的辦公室。高嘉瑜就任時因漏水問題，將辦公室重新裝潢，並將牆壁換上粉紅壁紙，是一間十分有特色的辦公室。

除了韓國瑜抽到青島二館外，還有民進黨立委黃捷、無黨籍立委高金素梅、國民黨不分區立委王育敏、國民黨立委陳玉珍，及民進黨不分區立委當選人陳昭姿。不過若韓國瑜成功當選立法院長，將會搬進院長室，辦公室也會再重新安排，此外有部分立委因考量風水、樓層高低等問題，選擇私下交換。

據了解，青島二館位於青島東路與林森南路口，不僅離院區較遠，過去還曾有不少立委在此連任失利，因此有部分較迷信的委員避之唯恐不及。而使用青島二館辦公室的第十屆立委中，僅陳玉珍、高金素梅順利連任，民進黨立委蔡培慧、高嘉瑜、莊競程皆連任失敗，另外國民黨游毓蘭未獲不分區提名而沒有連任。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

韓國瑜 高嘉瑜 黃揚明

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