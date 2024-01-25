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冷眼集／保障人民參政權 別再當執政「擋」

聯合報／ 記者程遠述林河名
許多網友建議，台灣應推行「不在籍投票」，保障無法返鄉國人的投票權。投票示意圖，記者曾原信／攝影。
許多網友建議，台灣應推行「不在籍投票」，保障無法返鄉國人的投票權。投票示意圖，記者曾原信／攝影。

國民黨與民眾黨昨天不約而同舉行記者會，都宣示立法院新會期將優先推動「不在籍投票」相關立法，但這顯然和民進黨長期不支持不在籍投票針鋒相對。二月一日的新國會，藍、白相加過半，若願意合推立法、甚至共推草案版本，喊了許久的「不在籍投票」，終於有了完成立法的機會。

民眾黨昨天主張加速公投和國境內總統大選的通訊投票、移轉投票，以及特別投票所立法；國民黨立委則拋出「不在籍投票法」草案。雙方主張雖然接近，但具體內容還待新國會開議後才能明朗。不過，民進黨立委昨已出現反對聲浪。不在籍投票及修法排除核電廠延役障礙，已成為新國會藍白能否實質合作、並與民進黨交鋒的優先立法項目。

民進黨反對不在籍投票由來已久，歷來皆為藍支持、綠反對，包括過去綠營曾在立法院內政委員會甲級動員阻擋；本屆立法院歷經疫情，綠營也挾多數，反對在野對不在籍投票的提案及論述。

這當中涉及政治考量，一般認為，民進黨政府推估認為不在籍投票的適用對象，例如台商、外地派駐的軍公教，較非支持民進黨的選民，所以百般阻擋。然而，不在籍投票主要在保障人民的參政權，不因其工作或生活遷移住居所而遭剝奪權利；藍、白主張不在籍投票為民主世界潮流，是保障投票權應然之舉，有其道理。

新國會若能藍白合，過半數推案成功機會大增。民進黨過去阻攔不在籍投票，分別提出國安、資安及中共介選等理由；但這許多困難，其實都可透過制度設計及提升技術來解決，「非不能也，是不為也」。亦即，民進黨不能再膝射反應，再拿似是而非的理由，利用席次優勢任意擋案了，而是該好好思考不在籍投票的規畫。

不在籍投票 民進黨 立法院

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