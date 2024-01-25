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藍委推「不在籍投票法」 下屆立法院提案

聯合報／ 記者張睿廷歐陽良盈程遠述／台北報導
國民黨立委王鴻薇（中）等昨舉行記者會表示，將在下屆立法院提案推動「不在籍投票」。記者邱德祥／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）等昨舉行記者會表示，將在下屆立法院提案推動「不在籍投票」。記者邱德祥／攝影

國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、賴士葆與立委當選人廖偉翔昨天舉行記者會表示，將在下屆立法院提案訂定「不在籍投票法」。他們說，全國近二○○萬人於異地工作、外地求學，須設置不在籍投票制度，保障憲法賦予人民參政權。王鴻薇特別提到，國民黨民眾黨立委在新國會過半數，同樣希望推動不在籍投票，未來有望過關。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，「不在籍投票法」草案將是民眾黨團新會期的優先法案之一；只要對國家、人民有幫助的法案，大家可一起朝同一個目標推動。

黃國昌也表示，很多人因為制度不完善，被迫犧牲投票權益；很多國家都已實施電子投票，台灣沒有不在籍投票，引起國際關注，不在籍投票勢在必行。

中選會副主委陳朝建表示，中選會與各地選委會都持續聆聽各界對選務、立法的意見，若另涉及兩選罷法或非主管法律的立法或修法意見者，也會轉陳給法律主管機關如內政部研參，無其他評論或回應。

王鴻薇等人版本提到，民主國家對於人民行使投票權應積極給予保障，我國實施不在籍投票的需求與條件均已成熟。該版本草案規定，「投票人於投票日前設籍於中華民國自由地區者，均得依本法申請不在籍投票」、得申請對象包括「投票日擔任選務工作者；在營軍人；執勤員警；戶籍外工作者、求學者；因疾病、生產、受傷而不良於行者、在監服刑但未褫奪公權者」。

該版本草案，將以通訊投票、特設投票所兩種方式處理。選務機關應設置專用信箱，統一印製附信箱號碼信封，供選舉人寄回選票使用；選舉人圈選後，將票裝入信封密封，於選舉日前寄達所屬選務機關，逾期不予計票。此外，選務機關應設置特別投票所，供不在籍選舉人投票使用，單獨開票，並與其他投票所合併計票。

王鴻薇指出，他們先推出一個不在籍投票法版本，在黨團三長選舉後，也可能出現新的黨團版本，最後由黨團提出也可以。廖偉翔表示，不在籍投票已是世界趨勢，我國已落後其他先進國家已久。

至於民進黨政府推動不在籍投票法動作緩慢，王鴻薇指出，民進黨長期反對不在籍投票，便是認為台商、僑胞都會投給國民黨，不然我國在相關技術上早已成熟。

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