新國會臉譜／議會戰到國會 游顥要打造更美好家鄉

出身「海龍蛙兵」的游顥，在南投二選區立委選舉，拿下7萬多票，以3461票之差擊敗現任民進黨立委蔡培慧，順利光復南投，讓10個月前失去的藍天再現；也是竹山人繼張明雄之後，相隔23年再度贏得。

游顥小檔案 製表／黑中亮

40歲的游顥，成長於單親家庭，也是921大地震的受災戶，他曾在清晨到包子店打工，晚上到咖啡廳端盤子，一路靠著助學貸款，從中正大學勞工關係學系、成功大學政治經濟學研究所，再進入台大政治系博士班。他曾擔任立法院前副院長洪秀柱任內的辦公室主任，2014年首次返鄉參選南投縣議員時，他一家家徒步拜票深獲好評，可惜壯志未酬。

2018年，游顥捲土重來，以海龍蛙兵堅韌的毅力，勤走家鄉基層，終於拿下竹山、鹿谷區的最高票，當選南投縣縣議員；2022年再以最高票蟬連。此次更上層樓順利當選立委，游顥說，「希望藉由自己成長與參政的過程，做為鼓勵南投年輕人勇於築夢的勵志典範。」

游顥表示，民進黨執政8年已失去民心，加上近年許多中間選民將意識形態放一旁，原本綠大於藍的竹山、鹿谷也逐漸轉為中立，歷經一路苦戰，從民調落後到領先，最終打出「竹山人挺竹山人」口號，成功守住家鄉，順利為國民黨光復南投。

游顥說，轉戰立委後，要感謝竹山、鹿谷鄉親的一路相挺，現選區擴大了，服務人口從7萬變24萬，雖有挑戰，但會靠著「人親土親」資源，以及過去在立法院10年服務的資歷，將選區與中央串連一線，配合南投縣長許淑華打造更好的大南投。

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