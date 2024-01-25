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新國會臉譜／海線建設落後 丁學忠優先推動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
虎尾鎮長丁學忠挑戰民進黨戰將蘇治芬，贏得勝選，順利當選雲林第一選區立委。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠挑戰民進黨戰將蘇治芬，贏得勝選，順利當選雲林第一選區立委。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣虎尾鎮長丁學忠轉戰第1選區立委，打破民進黨蘇治芬的不敗神話一戰成名，讓政壇注意到這號人物。丁出生台西鄉、長年深耕虎尾，尤其在虎尾當民代和鎮長長達18年，他說，看到沿海鄉鎮城鄉差距大，要協助縮短差距、打造全齡性的環境與建設。

丁學忠小檔案 製表／陳雅玲
丁學忠小檔案 製表／陳雅玲

丁學忠擔任過1屆鎮民代表、2屆虎尾鎮代會主席，之後以過半得票率當選虎尾鎮長並連任，為讓虎尾以外的鄉親認識他，除了勤走、親和力，還用直播、詼諧有趣的短影片吸引年輕選民，又打造巡迴廚房，下鄉到廟口煮麻油雞，用美食跟基層博感情，傾聽地方心聲。

丁學忠說，「基層服務」是自己強項，因選立委有機會走訪沿海10鄉鎮，印象最深刻的是，沿海經常看到大片土地長滿雜草，令他納悶「雲林怎麼還會有這樣的地方」，一定會投入心思打造當地需求的公共建設。

他指出，沿海的城鄉差距太嚴重，道路品質、居住環境明顯落後，就任後會協助各公所推動有競爭性的建設，不管是老人、幼兒、年輕人，只要他們需要的建設，都會全力協助；他以虎尾鎮為例，不管是托嬰、日照、年輕人休閒娛樂的場所，都有成功的案例。

丁學忠也說，從鎮民代表到擔任鎮長，都是抱著「馬上做、馬上辦」的態度替民眾解決問題，進入立法院後會優先推動社會共識高，且對海線偏鄉較重要的議題，包括65歲以上長輩健保費中央給付、農業天然災害救助辦法修正、提高公糧收購價格等相關法案。

他允諾會全力協助雲林縣政府爭取中央資源與經費，幫助縣長張麗善推動9大產業園區興設，爭取高鐵增班、校園環境改變等，讓雲林脫胎換骨，蛻變為農工商科技城，擺脫青壯人口流失，生育率下降的困境，「所有政見都會全力兌現，更不忘馬上做、馬上辦」。

丁學忠 雲林

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