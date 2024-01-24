立院龍頭藍綠對決！沈富雄大膽斷言：這群人是關鍵
2024總統大選剛落幕，緊接而來的是立法院新會期，將於2月1日選出新任立法院正副院長，成為政壇焦點。拿下國會最大黨的國民黨，確定由韓國瑜、江啟臣搭擋參選，民進黨則推現任立法院長游錫堃搭檔蔡其昌參選。對此，前立委沈富雄直言，這群人是影響誰當選的最大關鍵。
沈富雄在在政論節目《少康戰情室》表示，自己仍相信柯文哲的8票是立法院的關鍵，直言「若柯文哲把他搞成不關鍵，那他的IQ大概只有57」，更點破現在立法院的問題，就是3個顏色做可能的排列組合。
沈富雄分析，國會不可能藍綠合作，是最先排除的選項，接下來會有藍白、綠白、白的都不投或白的集體投自己，都是可能的情況，認為柯文哲的民眾黨扮演最關鍵的角色，直言「到了2月1日，那8票絕對是關鍵」。
根據大選選舉結果，34席的不分區立委，由國民黨、民進黨各拿下13席、民眾黨獲得8席。由於藍綠兩黨立委皆未單獨過半，讓立院龍頭之戰成為政壇焦點。
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