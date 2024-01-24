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賴清德勉綠委：多念書、少應酬

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明／台北報導
民進黨立院黨團昨天舉行「新科立委共識營」，副總統、總統當選人賴清德（左二）以民進黨主席身分到場致詞。記者曾學仁／攝影
民進黨立院黨團昨天舉行「新科立委共識營」，副總統、總統當選人賴清德（左二）以民進黨主席身分到場致詞。記者曾學仁／攝影

民進黨立院黨團昨天舉行「新科立委共識營」，民進黨主席賴清德到場致詞。賴清德以曾擔任黨團幹事長經驗，期勉新科立委當選人要做國家政府人民間的橋梁，要多念書、有更多專業力量傾聽民意；他還回憶自己在立法院十二年都沒應酬，會議開完就回宿舍，周六、日就回選區服務，「連唱卡拉ＯＫ都沒有去」。

由於賴清德兼具副總統及總統當選人身分，立法院特別加強維安，確保「準總統」安全滴水不漏。賴清德指出，他是以黨主席身分受邀到立法院，聽取民進黨新科立委當選人各方意見並致詞，但不會親身下指導棋或操盤；顧及未來於五月廿日即將就任總統，於國會保持中立態度，昨天也非針對立法院長改選而來。

賴清德以三點勉勵新科委員：第一，新科立委是國家新的力量，要做國家政府人民間橋梁；第二，不忘初衷，專業問政，落實理想；第三，要與黨團共同合作，推動國家發展目標。

賴清德跟新科立委當選人分享，「以後會有很多人要請你們吃飯、會有很多人請你幫忙」，會花很多時間；他特別提醒大家，要多念書，多閱讀文獻、資料。他致詞結束馬上離開，也未回答記者提問。

據轉述，民進黨團總召柯建銘在會中表示，他第二屆立法院就進來，現在只剩下他一人，有不勝唏噓之感，這屆做完，應該會退休。他表示，將面對的挑戰除了法案，新國會的難號難題，將會是馬上要到來的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權，接下來還有考試院考試委員、司法院大法官等人事同意權要行使。

賴清德 立法院 民進黨

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