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新國會臉譜／3寶媽陳菁徽 拚修人工生殖法

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北報導
國民黨不分區立委排名第五的陳菁徽表示，將推動擴大不孕生殖對象。 記者葉信菉／攝影
國民黨不分區立委排名第五的陳菁徽表示，將推動擴大不孕生殖對象。 記者葉信菉／攝影

不孕症權威、前立委黃昭順的女兒、國民黨不分區新科立委、三寶媽等頭銜，是外界對陳菁徽的介紹，私下的陳菁徽沒有名醫、政二代架子，喜歡和病友談心，她每生完一胎就在身上多個刺青，她透露下個刺青圖案是「註生娘娘」，原本想在龍年再生一胎，因為進軍國會責任加重，生第四胎計畫要再緩緩。

陳菁徽小檔案 製表／王慧瑛
陳菁徽小檔案 製表／王慧瑛

陳菁徽育有3子，分別10歲、8歲、3歲，她常在臉書、粉專分享育兒故事，卻鮮少提到老公。

她透露，丈夫是金融圈人士，不喜歡在媒體上曝光，兩人都喜歡孩子，「凍卵、胚胎已準備好，隨時可以生第四胎。」陳菁徽笑說，營造夫妻間生活情趣很重要，有一次傳簡訊問丈夫「下班後要不要一起去摩鐵」，對方看成按摩，開往按摩店，讓她哭笑不得。

一頭俐落短髮、白袍內著合身針織衫，展現時尚品味，陳菁徽隨身帶手機、平板、筆電，緊盯胚胎實驗室情況，在病患、媒體面前展現自信神采，即使每天睡眠不到6小時，很少露出疲態。農曆年前是胚胎植入旺季，加上多了新科立委身分，蠟燭多頭燒，陳菁徽時間管理一流，最近還買20多本公共政策書籍猛K，要在進國會前做足功課。

陳菁徽經營粉絲專頁「二條線閨密」有近2萬人追蹤，她親自發文、回應，經營IG、Threads也不假手於幕僚。平時靠運動、瑜伽、朋友聚餐紓壓，重視與孩子相處品質，享受全家人一起下廚，會陪孩子規畫旅行或露營。

陳菁徽說，產婦高齡化是趨勢，台灣每7對夫妻就有1對面臨不孕考驗，每100名新生兒，有17%是來自人工生殖醫學的寶寶。陳強調，台灣生殖醫學水準揚名國際，堪稱是台積電之外另一座護國神山，成功率僅次於美國，可惜台灣生殖醫學法令太落後、僵化，進國會將推動修「人工生殖法」，為想生育者一圓求子夢。隨社會風氣改變，她支持單身也可透過人工生殖擁有孩子，要讓凍卵補助等福利更普及，保留未來生育選擇權，讓每個人都享有平等的生殖保健權利。

陳菁徽 醫學 凍卵 生育 不孕症

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